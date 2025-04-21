Понедельник, 21 Апреля 2025 18:01

АрмИнфо. В День памяти жертв Геноцида армян мэрия Еревана организует бесплатный провоз граждан, посещающих мемориальный комплекс "Цицернакаберд", от разданского стадиона по двум маршрутам.

Согласно сообщению мэрии Еревана, автобусы будут курсировать 24 апреля с 08:30 утра до 22:00 вечера.

"Маршрут № 1 буде курсировать по маршруту: Стадион "Раздан" - ул. Атенка - мост Победы - ул. Аргишти - ул. Италия - ул. Хоренаци - ул.Агатангегос - ст. метро "Зоравар Андраник".

Возвращение через ул. Агатангехосе - ул. Гр. Лусаворич - ул.Аргишти - мост Победы - улица Атенка - стадион "Раздан".

Маршрут №2: стадион "Раздан" - Цицернакабердское шоссе - улицы Ленинградян - Киевян - станция метро "Барекамутюн"", - сообщили в столичном муниципалитете.