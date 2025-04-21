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АрмИнфо. В День памяти жертв Геноцида армян мэрия Еревана организует бесплатный провоз граждан, посещающих мемориальный комплекс "Цицернакаберд", от разданского стадиона по двум маршрутам.
Согласно сообщению мэрии Еревана, автобусы будут курсировать 24 апреля с 08:30 утра до 22:00 вечера.
"Маршрут № 1 буде курсировать по маршруту: Стадион "Раздан" - ул. Атенка - мост Победы - ул. Аргишти - ул. Италия - ул. Хоренаци - ул.Агатангегос - ст. метро "Зоравар Андраник".
Возвращение через ул. Агатангехосе - ул. Гр. Лусаворич - ул.Аргишти - мост Победы - улица Атенка - стадион "Раздан".
Маршрут №2: стадион "Раздан" - Цицернакабердское шоссе - улицы Ленинградян - Киевян - станция метро "Барекамутюн"", - сообщили в столичном муниципалитете.
|Омбудсмен Армении: Процесс расследования пыток и других форм жестокого обращения в Армении не соответствует международным стандартам
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В День памяти жертв Геноцида армян мэрия Еревана организует бесплатный провоз граждан от разданского стадиона по двум маршрутам
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|Поднятие флага Нагорного Карабаха - это прелюдия, чтоб затем вместо флага РА поднять флаг РФ: Ваагн Алексанян
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|Директор МИГА: Приобретение Музеем-Институтом 50 000 архивных материалов расширило научную деятельность по изучению Геноцида армян
|Фонд "Татоян": Азербайджанские ВС ежедневно открывают беспорядочную стрельбу в направлении армянских приграничных сел Сюника
|Замглавы МИД Армении в Бангкоке принял участие 81-й сессии ЭСКАТО ООН
|Ушел из жизни Папа Римский
|Экс-глава МИД Армении: Заявления Пашиняна по Геноциду армян соответствуют ревизионистской риторике, пропагандируемой Анкарой
|Между народом и правопорядком имеется брешь. Предыдущие конституционные референдумы не отражали волю народа - Пашинян
|Пашинян разъяснил причины задержки правосудия в Армении
|Завершился процесс присоединения ЗАО «Ардшининвестбанк» к ЗАО «Ардшинбанк»
|Мэр Еревана об аресте сотрудников администрации Шенгавита: Нам необходимы системные решения
|Гарегин II выразил обеспокоенность кампанией, развернувшейся против национальной и христианской идентичности армянского народа
|Спикер НС: конкурс по выбору новых кандидатов в депутаты Национального Собрания РА начался
|С 28 апреля по 5 мая большая часть территории Армении уже будет находиться в зоне отрицательной аномалии - синоптики
|Генсек ОБСЕ заявил о больших возможностях для достижения мира в регионе
|Папа Римский в пасхальное воскресенье помолился о достижении окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили последние события на Южном Кавказе
|TEIF 2025 откроет новые горизонты для энергетики, инвестиций и технологического сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генконсул России в Гюмри поздравил Вардана Гукасяна
|Оппозиционный глава общины Паракар официально принял присягу
|Нарышкин провел в Азербайджане переговоры с руководством СВР и СГБ
|Бизнесмен армянского происхождения Вараздат Миносян назначен вице-премьером Абхазии
|Вардан Гукасян официально вступил в должность
|"Мать Армения" снова победила "Гражданский договор" в суде - Теванян
|Окружной суд США отклонил иск азербайджанки, называющей Армению <раковой опухолью>, которую необходимо как можно быстрее <удалить>
|Омбудсмен: Профессиональная деятельность журналистов в Армении должна быть полностью гарантирована
|Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Антикоррупционный суд Армении установил двумесечный арест в отношении бывшего депутата от правящей силы - СМИ
|Посол Франции в Армении посетил Вайоцдзорскую область для оценки ситуации на границе
|Адвокат: Отец погибшего в 44-дневной войне солдата - Гарик Галеян, находится в незаконном заключении
|Азербайджановед: Государственная телекомпания Азербайджана представляет Армению как "Западный Азербайджан"
|Минокружающей среды Армении и представитель ВПП ООН подписали меморандум о взаимопонимании для продвижения экологических инициатив в общинах страны
|Президент Арцаха выступил против роспуска Минской группы ОБСЕ
|ААЦ призвала международные организации осудить Азербайджан за попытку переписать историю
|Замглавы МИД России обсудил со спецпредставителем Армении вопросы армяно- турецкой нормализации
|Родственники погибших арцахских военных потребовали от экс-командующего Армией обороны отреагировать на высказывания соратника Пашиняна
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|Все арестованные в Армении лица должны будут подвергнуться медицинскому освидетельствованию
|Охранная деятельность в Армении подвергнется новым законодательным регулированиям
|В Армении пресечена попытка сбыта около 35 кг наркотиков через Telegram
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