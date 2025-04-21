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АрмИнфо. Армения присоединится к празднованию Международного дня джаза.
30 апреля, в 19:00, все желающие в Ереване смогут насладиться джазовой музыкой в Парке скульптур Гафесчяна (Каскад).
В рамках концерта под открытым небом выступят лучшие джазовые исполнители и коллективы Армении: Государственный джазовый оркестр Армении, Арто Тунджбояджян, Левон Малхасян, Ваагн Айрапетян, Айк Каро, Артём Манукян, Карен Мамиконян, Микаел Восканян, Рафаэль Петросян, Тигран Сушян, Арман Пештмаджян, Карен Григоян, Жанна Давтян, Арег Геворкян, Даве Гедакян, Анна Костанян.
Отметим, что в этом году столицей джаза стал Абу-Даби. В рамках Международного дня джаза 2025 по всему миру пройдут тысячи
мероприятий в малых и крупных городах, от камерных выступлений до масштабных концертов в ведущих культурных центрах.
Провозглашенный в ЮНЕСКО в 2011 году и признанный Генеральной Ассамблеей ООН, Международный день джаза ежегодно 30 апреля объединяет страны и общины по всему миру. Ежегодное празднование отмечает джаз как инструмент для продвижения мира, диалога между культурами, разнообразия и уважения человеческого достоинства. Международный день джаза стал глобальным движением, охватывающим более 2 миллиардов человек ежегодно на всех континентах через образовательные программы, выступления, общественные мероприятия, радио, телевидение и стриминг, а также электронные, печатные и социальные медиа. Институт джаза им. Херби Хэнкока является основной некоммерческой организацией, отвечающей за планирование, продвижение и организацию Международного дня джаза каждый год.
|Омбудсмен Армении: Процесс расследования пыток и других форм жестокого обращения в Армении не соответствует международным стандартам
|Глава КС Армении: Обвинения Азербайджана относительно якобы территориальных претензий в Конституции лишены содержания
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В День памяти жертв Геноцида армян мэрия Еревана организует бесплатный провоз граждан от разданского стадиона по двум маршрутам
|В Ереване отметят Международный день джаза
|Глубоко опечален кончиной Папы Франциска - Премьер Армении
|Глава МИД Армении выразил соболезнования по случаю кончины Папы Римского
|Судья Антикоррупционного суда Армении выдворил журналистов одного из СМИ из зала заседания
|Трое сотрудников МВД Армении уволены по результатам заседания дисциплинарной комиссии
|Традиционное факельное шествие накануне дня Геноцида армян будет проведено и в текущем году
|<Это вытекает из политической повестки дня Азербайджана>: Ваагн Алексанян о том, почему ОТВ Армении не освещает <судебный процесс> в Баку
|Директор МИГА: Музей-Институт Геноцида армян занимает одно из трех первых мест по посещаемости в Армении
|Поднятие флага Нагорного Карабаха - это прелюдия, чтоб затем вместо флага РА поднять флаг РФ: Ваагн Алексанян
|Враг продолжает терроризировать население Сюника: В результате обстрела поврежден водонагреватель одного из домов в Хознаваре
|Имена Лемкина и генерала Луи де Фюрне появятся на мемориальной стене в "Цицернакаберде" в связи со 110-ой годовщиной Геноцида армян
|Армен Бегоян: До мая количество высаженных деревьев в Ереване достигнет 25 тыс.
|Депутат от партии власти: оппозиция использует тему карабахских армян в своих политических целях
|Директор МИГА: Приобретение Музеем-Институтом 50 000 архивных материалов расширило научную деятельность по изучению Геноцида армян
|Фонд "Татоян": Азербайджанские ВС ежедневно открывают беспорядочную стрельбу в направлении армянских приграничных сел Сюника
|Замглавы МИД Армении в Бангкоке принял участие 81-й сессии ЭСКАТО ООН
|Ушел из жизни Папа Римский
|Экс-глава МИД Армении: Заявления Пашиняна по Геноциду армян соответствуют ревизионистской риторике, пропагандируемой Анкарой
|Между народом и правопорядком имеется брешь. Предыдущие конституционные референдумы не отражали волю народа - Пашинян
|Пашинян разъяснил причины задержки правосудия в Армении
|Завершился процесс присоединения ЗАО «Ардшининвестбанк» к ЗАО «Ардшинбанк»
|Мэр Еревана об аресте сотрудников администрации Шенгавита: Нам необходимы системные решения
|Гарегин II выразил обеспокоенность кампанией, развернувшейся против национальной и христианской идентичности армянского народа
|Спикер НС: конкурс по выбору новых кандидатов в депутаты Национального Собрания РА начался
|С 28 апреля по 5 мая большая часть территории Армении уже будет находиться в зоне отрицательной аномалии - синоптики
|Генсек ОБСЕ заявил о больших возможностях для достижения мира в регионе
|Папа Римский в пасхальное воскресенье помолился о достижении окончательного мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
|Глава МИД Армении и генсек ОБСЕ обсудили последние события на Южном Кавказе
|TEIF 2025 откроет новые горизонты для энергетики, инвестиций и технологического сотрудничества
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Генконсул России в Гюмри поздравил Вардана Гукасяна
|Оппозиционный глава общины Паракар официально принял присягу
|Нарышкин провел в Азербайджане переговоры с руководством СВР и СГБ
|Бизнесмен армянского происхождения Вараздат Миносян назначен вице-премьером Абхазии
|Вардан Гукасян официально вступил в должность
|"Мать Армения" снова победила "Гражданский договор" в суде - Теванян
|Окружной суд США отклонил иск азербайджанки, называющей Армению <раковой опухолью>, которую необходимо как можно быстрее <удалить>
|Омбудсмен: Профессиональная деятельность журналистов в Армении должна быть полностью гарантирована
|Минобороны Армении опровергло очередную дезинформацию Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций
|Антикоррупционный суд Армении установил двумесечный арест в отношении бывшего депутата от правящей силы - СМИ
|Посол Франции в Армении посетил Вайоцдзорскую область для оценки ситуации на границе
|Адвокат: Отец погибшего в 44-дневной войне солдата - Гарик Галеян, находится в незаконном заключении
|Азербайджановед: Государственная телекомпания Азербайджана представляет Армению как "Западный Азербайджан"
|Минокружающей среды Армении и представитель ВПП ООН подписали меморандум о взаимопонимании для продвижения экологических инициатив в общинах страны
|Президент Арцаха выступил против роспуска Минской группы ОБСЕ
|ААЦ призвала международные организации осудить Азербайджан за попытку переписать историю
|Замглавы МИД России обсудил со спецпредставителем Армении вопросы армяно- турецкой нормализации
|Родственники погибших арцахских военных потребовали от экс-командующего Армией обороны отреагировать на высказывания соратника Пашиняна
|20% idcoin в Carpisa — новая кампания IDBank и Idram
|Напряженная ситуация у представительства Арцаха - к протестующим вышел президент НКР
|Президент Арцаха выступает за проведение расследования на предмет возвращения награбленного
|Все арестованные в Армении лица должны будут подвергнуться медицинскому освидетельствованию
|Охранная деятельность в Армении подвергнется новым законодательным регулированиям
|В Армении пресечена попытка сбыта около 35 кг наркотиков через Telegram
|В вопросе управления стихийными бедствиями в Армении будут расширены цифровые инструменты
|Посол Великобритании в Сюнике встретился с наблюдателями ЕС в Армении
|Читать больше
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