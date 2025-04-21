Понедельник, 21 Апреля 2025 17:50

АрмИнфо. Армения присоединится к празднованию Международного дня джаза.

30 апреля, в 19:00, все желающие в Ереване смогут насладиться джазовой музыкой в Парке скульптур Гафесчяна (Каскад).

В рамках концерта под открытым небом выступят лучшие джазовые исполнители и коллективы Армении: Государственный джазовый оркестр Армении, Арто Тунджбояджян, Левон Малхасян, Ваагн Айрапетян, Айк Каро, Артём Манукян, Карен Мамиконян, Микаел Восканян, Рафаэль Петросян, Тигран Сушян, Арман Пештмаджян, Карен Григоян, Жанна Давтян, Арег Геворкян, Даве Гедакян, Анна Костанян.

Отметим, что в этом году столицей джаза стал Абу-Даби. В рамках Международного дня джаза 2025 по всему миру пройдут тысячи

мероприятий в малых и крупных городах, от камерных выступлений до масштабных концертов в ведущих культурных центрах.

Провозглашенный в ЮНЕСКО в 2011 году и признанный Генеральной Ассамблеей ООН, Международный день джаза ежегодно 30 апреля объединяет страны и общины по всему миру. Ежегодное празднование отмечает джаз как инструмент для продвижения мира, диалога между культурами, разнообразия и уважения человеческого достоинства. Международный день джаза стал глобальным движением, охватывающим более 2 миллиардов человек ежегодно на всех континентах через образовательные программы, выступления, общественные мероприятия, радио, телевидение и стриминг, а также электронные, печатные и социальные медиа. Институт джаза им. Херби Хэнкока является основной некоммерческой организацией, отвечающей за планирование, продвижение и организацию Международного дня джаза каждый год.