Понедельник, 21 Апреля 2025 17:49

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования в связи с кончиной Папы Римского Франциска.

<Глубоко опечален кончиной Папы Франциска. Невозможно забыть о выдающемся предводительстве Его Святейшества, направленном на установление мира и справедливости на земле.

Выражаю свои соболезнования всем верующим мира в связи с этой тяжелой утратой>, - написал он в микроблоге X.

Накануне во время Пасхальной мессы прозвучало послание Папы Римского, в котором он призвал Армению и Азербайджан к скорейшему

подписанию мирного соглашения. В его пасхальном послании говорится, что он молится за окончательное примирение между двумя странами и восстановление региона.

Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля.