Понедельник, 21 Апреля 2025 17:22

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил соболезнования по случаю кончины Папы Римского Франциска Первого.

"Присоединяюсь к людям по всему миру в трауре по поводу кончины Папы Франциска. Он объединил сердца многих армян признанием армянского наследия, преданностью гуманитарному делу и оставил неизгладимую память о своем визите в Армению в 2016 году.

Пусть наследие вакантный Апостольский престол приведет нас к более мирному миру, как было сказано в его последнем Пасхальном послании",

- написал Мирзоян в своем Твиттер (Х).

Франциск скончался сегодня утром в возрасте 88 лет. По предварительным данным, у Папы Римского случился инсульт. Он находился у престола с 2013 года.