Понедельник, 21 Апреля 2025 13:10

АрмИнфо. Папа Римский Франциск скончался утром 21 апреля в возрасте 88 лет.

Как сообщает Vatican News, об этом утром 21 апреля сообщил камерленго Священной Римской Церкви кардинал Кевин Фаррелл.

"Дорогие братья и сёстры, с глубокой скорбью я должен сообщить о смерти нашего Святейшего Отца Франциска. Сегодня в 7 часов 35 утра Епископ Рима Франциск вернулся в дом Небесного Отца. Вся его жизнь была посвящена служению Господу и Его Церкви.

Он учил нас жить ценностями Евангелия с верностью, мужеством и любовью ко всем, особенно к самым бедным и отверженным.

С огромной благодарностью за его пример истинного ученика Господа Иисуса мы вверяем душу Папы Франциска безграничной милосердной любви Триединого Бога", - сообщил Фаррелл.

Напомним, что Франциск возглавил Римско-католическую церковь в 2013 года и стал первым понтификом из стран Нового Света - будучи родом из Аргентины. В последние месяцы Папа Римский страдал от пневмонии. Его последнее появление на публике состоялось накануне: он обратился к верующим с традиционным пасхальным посланием.