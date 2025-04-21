Понедельник, 21 Апреля 2025 12:58

АрмИнфо. Вопрос задержки правосудия в Армении является глубинным, и одной из причин является структурный и содержательный разрыв между правосудием и обществом. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 апреля в ходе конференции <Правосудие как инструмент достижения справедливости>, отвечая на соответствующий вопрос.

<Почему мы говорим или почему возникает этот вопрос, являются ли справедливость и честность одним и тем же или должны ли они быть одним и тем же? Когда мы пытаемся проанализировать этот вопрос, мы видим, что на самом деле проблема кроется в самой формулировке. Но важно понимать, почему такая формулировка и постановка вопросов могут существовать в нашей реальности. Я думаю, что одна из причин заключается в том, что правосудие в Армении не понимают многие, поскольку в результате моих контактов и обсуждений за это время я понял, что у нас также есть проблемы с языком правосудия. И этот язык не только сложен, но иногда эта сложность используется для того, чтобы скрыть отсутствие причинно-следственных связей>, - отметил премьер-министр. Общественные вопросы о том, являются ли справедливость и честность одним и тем же, возникают именно из-за этого разрыва, добавил он.

<Порой, когда происходят обсуждения, будь то в публичном или не публичном поле, аргумент следует за аргументом, но в какой-то момент юридическое сообщество начинает использовать такой лексикон, который нам, простым смертным, недоступен. И на этом разговор заканчивается. Говорится: вот, связи такие, но порой эти связи не видны. И вот здесь, возможно, и возникает тот вакуум, о котором мы говорим>, - заключил Пашинян.

Отметим, что организатором конференции является министерство юстиции РА. На мероприятии будут рассмотрены вопросы эффективности отправления правосудия, повышения доверия к судебной системе, влияния реформ, применения превентивных мер и защиты прав человека.

Отдельные обсуждения посвящены вопросам соблюдения разумных сроков рассмотрения дел в судах, взаимосвязи процессуальных действий правоохранительных органов и сроков судебного разбирательства, а также взаимосвязи правосудия и процессуальных злоупотреблений.