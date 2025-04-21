Понедельник, 21 Апреля 2025 11:55

АрмИнфо. Процесс присоединения ЗАО «Ардшининвестбанк» к ЗАО «Ардшинбанк» успешно завершен.

После присоединения обслуживание клиентов Ардшинбанка и Ардшининвестбанка продолжится в обычном режиме в расширенной филиальной сети Банка состоящий из 71 отделений. Вместе с тем клиенты Ардшининвестбанка получают доступ к широкому спектру услуг Ардшинбанка.

Напомним, что ранее ЗАО «Ардшинбанк» объявил о приобретении 100% акций ЗАО «HSBC Банк Армения» (HSBC Armenia) и переименовании последнего в ЗАО «Ардшининвестбанк». Объединение банков позволит сформировать системно значимый банк, отвечающий международным стандартам, обладающий большим экономическим потенциалом, имеющий международную привлекательность и максимально гарантирующий права своих клиентов.

Ардшинбанк — ведущий банк Армении. Он предоставляет широкий спектр банковских услуг, предлагая решения в области розничного, корпоративного, инвестиционного, а также частного банкинга и управления активами. Банк имеет самую широкую филиальную сеть в стране, а также представительство в Париже.

Ардшинбанк — единственная компания в Армении, имеющая рейтинги трех ведущих мировых рейтинговых агентств: Standard & Poor's (BB- (стабильный)), Moody's (Ba3 (стабильный)) и Fitch (BB- (стабильный)). Банк имеет рейтинг, равный уровню рейтинга Республики Армения, что является наилучшим показателем для оценки рейтинга частной организации.