Понедельник, 21 Апреля 2025 11:53

АрмИнфо. Не нарушая презумпцию невиновности, ничего конкретного не хочу сказать в отношении этих лиц, но думаю, это хороший повод вновь заявить, что для нас неприемлемы любые коррупционные проявления. Подобным образом мэр Еревана Тигран Авинян 21 апреля в ходе рабочего заседания столичного муниципалитета прокомментировал арест двух сотрудников Шенгавитской администрации.

Отметим, что вчера в СМИ распространили информацию о том, что Служба национальной безопасности задержала двух сотрудников администрации Шенгавита, подозреваемых в получении взяток. В этой связи Авинян задался вопросом, как долго на этом уровне должны происходить подобные действия, чтобы все поняли правила игры? Невзирая на то, что правоохранительные органы провели эффективную работу, по мнению градоначальника, мэрии Еревана также есть чем заняться в этой связи. Подчеркнув, что на этом уровне проблемы повторяются, Авинян заметил, что это говорит о системности проблемы, а значит, о необходимости поиска системных решений и проведения системного анализа. В свою очередь глава Шенгавитской администрации Размик Мкртчян разяснил, что сотрудники были задержаны не в здании префектуры, а один из них находится сейчас под домашним арестом. <Следствие продолжается>, - сообщил он.