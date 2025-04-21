Понедельник, 21 Апреля 2025 11:52

АрмИнфо. В свете тревожных геополитических изменений армянская национальная жизнь сталкивается с серьезными вызовами, усугубляемыми внутренними разногласиями и новыми кризисными ситуациями. Об этом заявил Верховный Патриарх, Католикос Всех армян Гарегин II во время праздничной литургии по случаю Светлой Пасхи.

Верховный Патриарх с сожалением констатировал, что в условиях современных политических, экономических и военных конфликтов, права наций и государств часто попираются, а ценности совести и морали остаются без должного внимания и духовно- культурное наследие человечества подвергается уничтожению.

Гарегин II выразил обеспокоенность постоянными неприемлемыми действиями и кампаниями, направленными против национальной и христианской идентичности армянского народа. "В нашей коллективной памяти как открытая рана продолжает оставаться Геноцид армян, совершенный в начале XX века в Османской империи. Эта неизгладимая боль усугубляется предосудительными попытками поставить под сомнение или отрицать это ужасное преступление, а также новыми геноцидальными действиями, происходящими в современном мире. Одним из таких злодейских проявлений стала оккупация Арцаха и насильственное изгнание арцахских армян с родной земли", - отметил его Святейшество.

В этой ключе Армянский Патриарх призвал армянский народ отвергнуть ложь, которая проникает в жизнь армянского народа, а также полностью отказаться от разрушительных нравов и поступков, унижающих его прошлое и ставящих под угрозу будущее, и объединиться вокруг веры, идентичности, ценностей и общей истории, превращая все перечисленное в основу для единства как внутри Армении, так и в диаспоре.

"С этой непоколебимой верой мы способны превратить наши страдания и потери в национальное возрождение, оставаясь верными заветам Господа и проявляя неизменную любовь и преданность нашему народу и Родине.

Мой Патриарший призыв - ставить интересы нации выше личных и групповых амбиций. Единство - это прочная и надежная основа для укрепления нашей нации и восстановления достойной жизни", - добавил Гарегин II.

Он вновь призвали армянский народ быть единым, чтобы противостоять испытаниям, выпавшим на его долю, с единомыслием и реализацией всего своего потенциала. "Трагедии и трудности прекратятся, если мы будем жить для вечной жизни, повсюду будем факелоносцами света во тьме по примеру Спасителя, будем борцами против несправедливости и зла. Сделаем возрождение нашей нации и Родины также реальным рождением новых детей и достойным образованием и воспитанием подрастающего поколения, обеспечив прочный путь армянства к обнадеживающим горизонтам грядущего. Наш народ, который преодолел разрушения и трудности, полагаясь на Спасителя, не может сегодня сдаться и отдаться смерти, но должен быть носителем надежды и благодати Воскресения, всегда возвещая с непоколебимым духом и непоколебимой верой: "Христос воскрес из мертвых", - резюмировали Верховный Патриарх.

Отметим, что на пасхальной литургии не присутствовали действующие власти во главе с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.