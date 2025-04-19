Суббота, 19 Апреля 2025 14:39

АрмИнфо. Новоизбранный глава общиныПаракар Володя Григорян 19 апреля официально принял присягу. Члены правящей в Армении партии <Гражданский договор> в заседании не частвовали.

Напомним, что 30 марта текущего года прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри Ширакской области и Паракара Армавирской области. Правящая партия Армении потерпела поражение на выборах. Блок <Единство> получил более 50% голосов и Володя Григорян стал главой общины в силу закона.