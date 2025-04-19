Суббота, 19 Апреля 2025 14:34

АрмИнфо. Президент Абхазии Бадра Гунба подписал указы о формировании состава кабинета министров. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.

В состав правительства вошел также член Общественной палаты, предприниматель Вараздат Миносян. Он назначен вице-премьером Абхазии.