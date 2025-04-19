Суббота, 19 Апреля 2025 12:49

АрмИнфо. В рамках Дней культуры Казахстана в Армении министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Республики Армения Жанна Андреасян приняла делегацию во главе с министром культуры и информации Республики Казахстан Аидой Балаевой. На официальной встрече присутствовали заместители министра образования, науки и технологий Артур Мартиросян и Даниел Даниелян.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, Жанна Андреасян приветствовала делегацию во главе с министром культуры и информации Республики Казахстан Аидой Балаевой, подчеркнув, что армянская сторона была впечатлена теплым приемом казахстанской общественности в ходе Дней культуры Армении, прошедших в Казахстане в прошлом году.

<Мы рады сегодня принимать вас и проводить Дни казахской культуры в Армении. Уверена, что мероприятия, проходящие в этот период, станут еще одним важным шагом в укреплении образовательных и культурных связей между нашими странами, откроют новые перспективы сотрудничества>, - отметила Андреасян.

Аида Балаева выразила благодарность за теплый прием, отметив, что официальный визит символизирует взаимную любовь и уважение армянского и казахского народов. Министр культуры и информации Казахстана отметила, что на нее произвел впечатление культурный архив, хранящийся в Общественном радио Армении, в частности музыкальное наследие.

<Наши страны имеют широкие возможности для сотрудничества, особенно в области культуры: библиотеки, музеи, музыка, кинопроизводство, литература>, - сказала она, подчеркнув, что встреча имеет историческое значение для двух дружественных стран, позволяя по-новому оценить связи сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы, связанные с реализацией совместных программ между различными структурами двух стран, налаживанием диалога в различных отраслях искусства, повышением взаимного признания молодежи. Обе стороны подчеркнули возможность организации совместных мероприятий, способствующих укреплению культурных связей Армении и Казахстана.

В завершении встречи между ЗАО <Общественная Телекомпания Армении> и АО <Агентство <Хабар> был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Следует отметить, что с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Арменией это первое официальное и столь масштабное культурное мероприятие - Дни культуры Казахстана впервые проходят в Армении на высоком государственном уровне. Кульминацией мероприятий станет Гала-концерт, который пройдет 19 апреля в концертном зале имени Арама Хачатуряна.