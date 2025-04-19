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АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) приветствуют решение Окружного суда США по Южному округу Калифорнии от 14 апреля 2025 года об отклонении иска, поданного Айнур Багирзаде, адвокатом из Калифорнии, которая выдвинула необоснованные обвинения против ANCA, ANCA-WR и тридцати других ответчиков). Суд отклонил Третью измененную жалобу истца объявив дело закрытым.
Напомним, что в июне 2024 года адвокат из Калифорнии, Айнур Багирзаде, подала иск на ряд организаций, включая Армянский Национальный Комитет Америки (АНКА), требуя компенсации в размере $500 млн. Она заявляла, что против неё началась кампания по дезинформации со стороны "Armenian Enterprise". Айнур Багирзаде давно <прославилась> в армяно-американском сегменте интернета своими высказываниями в адрес Армении. В 2023 году в Твиттере (ныне X) она назвала её "провинцией Азербайджана", а также "угрозой Южному Кавказу" и "раковой опухолью", которую необходимо как можно быстрее "удалить", дабы регион жил мирно и счастливо.
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|Оппозиционный глава общины Паракар официально принял присягу
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|Бизнесмен армянского происхождения Вараздат Миносян назначен вице-премьером Абхазии
|Вардан Гукасян официально вступил в должность
|"Мать Армения" снова победила "Гражданский договор" в суде - Теванян
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|Омбудсмен: Профессиональная деятельность журналистов в Армении должна быть полностью гарантирована
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|Антикоррупционный суд Армении установил двумесечный арест в отношении бывшего депутата от правящей силы - СМИ
|Посол Франции в Армении посетил Вайоцдзорскую область для оценки ситуации на границе
|Адвокат: Отец погибшего в 44-дневной войне солдата - Гарик Галеян, находится в незаконном заключении
|Азербайджановед: Государственная телекомпания Азербайджана представляет Армению как "Западный Азербайджан"
|Минокружающей среды Армении и представитель ВПП ООН подписали меморандум о взаимопонимании для продвижения экологических инициатив в общинах страны
|Президент Арцаха выступил против роспуска Минской группы ОБСЕ
|ААЦ призвала международные организации осудить Азербайджан за попытку переписать историю
|Замглавы МИД России обсудил со спецпредставителем Армении вопросы армяно- турецкой нормализации
|Родственники погибших арцахских военных потребовали от экс-командующего Армией обороны отреагировать на высказывания соратника Пашиняна
|20% idcoin в Carpisa — новая кампания IDBank и Idram
|Напряженная ситуация у представительства Арцаха - к протестующим вышел президент НКР
|Президент Арцаха выступает за проведение расследования на предмет возвращения награбленного
|Все арестованные в Армении лица должны будут подвергнуться медицинскому освидетельствованию
|Охранная деятельность в Армении подвергнется новым законодательным регулированиям
|В Армении пресечена попытка сбыта около 35 кг наркотиков через Telegram
|В вопросе управления стихийными бедствиями в Армении будут расширены цифровые инструменты
|Посол Великобритании в Сюнике встретился с наблюдателями ЕС в Армении
|По делу о даче и получении избирательных взяток на выборах в Гюмри 4 лицам предъявлены обвинения
|В AUA проходит международная конференция, посвященная ситуации на Южном Кавказе
|В Армении будет применен общий стандарт для присвоения имен выдающихся деятелей спорта детским спортивным школам
|Мурад Папазян: Памятные мероприятия по случаю 110-й годовщины Геноцида армян пройдут в условиях, когда существование армянского государства под угрозой
|Армения намерена стать участницей Конвенции Овьедо
|Сержанты ВС Армении при начислении зарплаты будут пользоваться специальными коэффициентами
|Посол США приняла участие в праздновании езидского Нового года
|СМИ: Служба госбезопасности Азербайджана похитила гражданина России талышского происхождения
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Инфоштаб: Власти Арцаха решительно осуждают безответственное поведение Хачатура Сукиасяна
|Осенью в Армении будет проведен семинар ПА НАТО "Роуз-Рот"
|Температура воздуха в Армении повысится на 10-13 градусов - прогноз синоптиков
|Политолог: Пашинян не сможет закрыть Арцахское движение
|Судья Конституционного суда Ваге Григорян подал прошение об отставке
|Все главы стран СНГ приедут на 9 мая в Москву - Лебедев
|В Армении будет создан <Фонд общественно полезной медиасреды>
|Замглавы Минюста подняла вопрос армянских военнопленных на 82-ой сессии Комитета ООН против пыток
|В Армении созывается внеочередное заседание парламента
|Офис второго президента Армении опроверг утверждения соратника Пашиняна о согласии Кочаряна создать комиссию историков по изучению вопроса Геноцида армян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В МИД Армении подытожили итоги трехсторонней встречи в Тбилиси
|Правительство Армении утвердило сроки летнего призыва 2025 года
|Захарова: Москва не питает иллюзий относительно благих намерений Парижа на Южном Кавказе
|Кабмин Армении утвердил результаты выборов ректора
|Кабмин Армении распределил выделяемые на поддержку политических партий деньги
|Пашинян считает, что никогда ранее Армения не имела такого шанса обеспечить долговечность своей государственности
|В Москве выразили готовность содействовать Армении и Азербайджану в нормализации отношений и высказались за роспуск МГ ОБСЕ
|Политолог: Около 180 блогеров в Армении ежегодно получали $20 млн от USAID
|5․237․825 драмов — «Городу реабилитации Героев»: получателем апреля стал фонд «4090»
|Цифровая идентификация, цифровая аутентификация и безопасные транзакции: состоялось официальное открытие офиса imID
|Любая попытка продолжить Карабахское движение губительна для Армении - Пашинян
|Григорян и Леувен на встрече в Брюсселе обсудили перспективы сотрудничества Армения-НАТО
|ЮНЕСКО учредила премию за значительный вклад в образование женщин и девочек
|Читать больше
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