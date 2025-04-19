Суббота, 19 Апреля 2025 12:40

АрмИнфо. Армянский национальный комитет Америки (ANCA) приветствуют решение Окружного суда США по Южному округу Калифорнии от 14 апреля 2025 года об отклонении иска, поданного Айнур Багирзаде, адвокатом из Калифорнии, которая выдвинула необоснованные обвинения против ANCA, ANCA-WR и тридцати других ответчиков). Суд отклонил Третью измененную жалобу истца объявив дело закрытым.

Напомним, что в июне 2024 года адвокат из Калифорнии, Айнур Багирзаде, подала иск на ряд организаций, включая Армянский Национальный Комитет Америки (АНКА), требуя компенсации в размере $500 млн. Она заявляла, что против неё началась кампания по дезинформации со стороны "Armenian Enterprise". Айнур Багирзаде давно <прославилась> в армяно-американском сегменте интернета своими высказываниями в адрес Армении. В 2023 году в Твиттере (ныне X) она назвала её "провинцией Азербайджана", а также "угрозой Южному Кавказу" и "раковой опухолью", которую необходимо как можно быстрее "удалить", дабы регион жил мирно и счастливо.