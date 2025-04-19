Суббота, 19 Апреля 2025 12:34

АрмИнфо. Министерство обороны Армении опровергло очередную дезинформацию оборонного ведомства Азербайджана об обстреле азербайджанских позиций.

"Сообщение министерства обороны Азербайджана о том, что 18 апреля в районе 22:35 подразделения ВС Армении якобы открыли огонь по азербайджанским позициям на юго- восточном участке границы, не соответствует действительности", - говорится в заявлении.

В ведомстве напомнили, что аппарат премьер-министра Республики Армения предложил создать совместный механизм Армения-Азербайджан для расследования случаев нарушения режима прекращения огня и/или информации об этом. Однако Азербайджан до сих пор не отреагировал на данное предложение.

Министерство обороны Республики Армения подтверждает, что, в соответствии с позицией аппарата премьер-министра РА, готово расследовать факты, подтверждающие заявление МО Азербайджана, при их передаче армянской стороне.