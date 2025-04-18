Пятница, 18 Апреля 2025 20:06

АрмИнфо. Отец погибшего в 44-дневной войне солдата Мхитара Галеяна - Гарик Галеян, сейчас находится под незаконным домашним арестом. Об этом сообщил член "Инициативы пяти правозащитников", адвокат Ваан Ованнисян.

Адвокат отметил, что согласно приговору первой инстанции, вынесенному судьей Масисом Мелконяном, домашний арест в отношении Галеяна был установлен на три месяца, который истек сегодня, 18 апреля, в полночь. Вместе с тем, Ованнисян обратил внимание, что во время слушаний, состоявшихся 17 апреля в апелляционном суде, вопрос о мере пресечения Галеяна не рассматривался.

“Следовательно, больше нет правовой основы для содержания под стражей моего подзащитного, в то время как он по-прежнему находится под домашним арестом с применением специального электронного браслета”, - подчеркнул адвокат.

Напомним, что Гарику Галеяну были предъявлены обвинения в хулиганстве и незаконном обороте наркотиков, поскольку при нем были «обнаружены» 3 пакета марихуаны и сильные обезболивающие препараты.

Адвокат все обвинения считает надуманными и политически мотивированными, цель этих обвинений - дискредитация Галеяна, который неоднократно участвовал в протестных акциях родителей погибших солдат.