Arminfo.info


 Пятница, 18 Апреля 2025 20:06
Алине Григорян

Адвокат: Отец погибшего в 44-дневной войне солдата - Гарик Галеян, находится в незаконном заключении

Адвокат: Отец погибшего в 44-дневной войне солдата - Гарик Галеян, находится в незаконном заключении

АрмИнфо. Отец погибшего в 44-дневной войне солдата Мхитара Галеяна - Гарик Галеян, сейчас находится под незаконным домашним арестом. Об этом сообщил член "Инициативы пяти правозащитников", адвокат Ваан Ованнисян.

Адвокат отметил, что согласно приговору первой инстанции, вынесенному судьей Масисом Мелконяном, домашний арест в отношении Галеяна был установлен на три месяца, который истек сегодня, 18 апреля, в полночь. Вместе с тем, Ованнисян обратил внимание, что во время слушаний, состоявшихся 17 апреля в апелляционном суде, вопрос о мере пресечения Галеяна не рассматривался.

“Следовательно, больше нет правовой основы для содержания под стражей моего подзащитного, в то время как он по-прежнему находится под домашним арестом с применением специального электронного браслета”, - подчеркнул адвокат.

Напомним, что Гарику Галеяну были предъявлены обвинения в хулиганстве и незаконном обороте наркотиков, поскольку при нем были «обнаружены» 3 пакета марихуаны и сильные обезболивающие препараты.

Адвокат все обвинения считает надуманными и политически мотивированными, цель этих обвинений - дискредитация Галеяна, который неоднократно участвовал в протестных акциях родителей погибших солдат. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
Антикоррупционный суд Армении установил двумесечный арест в отношении бывшего депутата от правящей силы - СМИАнтикоррупционный суд Армении установил двумесечный арест в отношении бывшего депутата от правящей силы - СМИ
Посол Франции в Армении посетил Вайоцдзорскую область для оценки ситуации на границеПосол Франции в Армении посетил Вайоцдзорскую область для оценки ситуации на границе
Адвокат: Отец погибшего в 44-дневной войне солдата - Гарик Галеян, находится в незаконном заключенииАдвокат: Отец погибшего в 44-дневной войне солдата - Гарик Галеян, находится в незаконном заключении
Азербайджановед: Государственная телекомпания Азербайджана представляет Армению как Азербайджановед: Государственная телекомпания Азербайджана представляет Армению как "Западный Азербайджан"
Минокружающей среды Армении и представитель ВПП ООН подписали меморандум о взаимопонимании для продвижения экологических инициатив в общинах страныМинокружающей среды Армении и представитель ВПП ООН подписали меморандум о взаимопонимании для продвижения экологических инициатив в общинах страны
Президент Арцаха выступил против роспуска Минской группы ОБСЕПрезидент Арцаха выступил против роспуска Минской группы ОБСЕ
ААЦ призвала международные организации осудить Азербайджан за попытку переписать историюААЦ призвала международные организации осудить Азербайджан за попытку переписать историю
Замглавы МИД России обсудил со спецпредставителем Армении вопросы армяно- турецкой нормализацииЗамглавы МИД России обсудил со спецпредставителем Армении вопросы армяно- турецкой нормализации
Родственники погибших арцахских военных потребовали от экс-командующего Армией обороны отреагировать на высказывания соратника ПашинянаРодственники погибших арцахских военных потребовали от экс-командующего Армией обороны отреагировать на высказывания соратника Пашиняна
20% idcoin в Carpisa — новая кампания IDBank и Idram20% idcoin в Carpisa — новая кампания IDBank и Idram
Напряженная ситуация у представительства Арцаха - к протестующим вышел президент НКРНапряженная ситуация у представительства Арцаха - к протестующим вышел президент НКР
Президент Арцаха выступает за проведение расследования на предмет возвращения награбленногоПрезидент Арцаха выступает за проведение расследования на предмет возвращения награбленного
Все арестованные в Армении лица должны будут подвергнуться медицинскому освидетельствованиюВсе арестованные в Армении лица должны будут подвергнуться медицинскому освидетельствованию
Охранная деятельность в Армении подвергнется новым законодательным регулированиямОхранная деятельность в Армении подвергнется новым законодательным регулированиям
В Армении пресечена попытка сбыта около 35 кг наркотиков через TelegramВ Армении пресечена попытка сбыта около 35 кг наркотиков через Telegram
В вопросе управления стихийными бедствиями в Армении будут расширены цифровые инструментыВ вопросе управления стихийными бедствиями в Армении будут расширены цифровые инструменты
Посол Великобритании в Сюнике встретился с наблюдателями ЕС в АрменииПосол Великобритании в Сюнике встретился с наблюдателями ЕС в Армении
По делу о даче и получении избирательных взяток на выборах в Гюмри 4 лицам предъявлены обвиненияПо делу о даче и получении избирательных взяток на выборах в Гюмри 4 лицам предъявлены обвинения
В AUA проходит международная конференция, посвященная ситуации на Южном КавказеВ AUA проходит международная конференция, посвященная ситуации на Южном Кавказе
В Армении будет применен общий стандарт для присвоения имен выдающихся деятелей спорта детским  спортивным школамВ Армении будет применен общий стандарт для присвоения имен выдающихся деятелей спорта детским  спортивным школам
Мурад Папазян: Памятные мероприятия по случаю 110-й годовщины Геноцида армян пройдут в условиях, когда существование армянского государства под угрозойМурад Папазян: Памятные мероприятия по случаю 110-й годовщины Геноцида армян пройдут в условиях, когда существование армянского государства под угрозой
Армения намерена стать участницей Конвенции ОвьедоАрмения намерена стать участницей Конвенции Овьедо
Сержанты ВС Армении при начислении зарплаты будут пользоваться специальными коэффициентамиСержанты ВС Армении при начислении зарплаты будут пользоваться специальными коэффициентами
Посол США приняла участие в праздновании езидского Нового годаПосол США приняла участие в праздновании езидского Нового года
СМИ: Служба госбезопасности Азербайджана похитила гражданина России талышского происхожденияСМИ: Служба госбезопасности Азербайджана похитила гражданина России талышского происхождения
Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООНАрмения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
Инфоштаб: Власти Арцаха решительно осуждают безответственное поведение Хачатура СукиасянаИнфоштаб: Власти Арцаха решительно осуждают безответственное поведение Хачатура Сукиасяна
Осенью в Армении будет проведен семинар ПА НАТО Осенью в Армении будет проведен семинар ПА НАТО "Роуз-Рот"
Температура воздуха в Армении повысится на 10-13 градусов - прогноз синоптиковТемпература воздуха в Армении повысится на 10-13 градусов - прогноз синоптиков
Политолог: Пашинян не сможет закрыть Арцахское движениеПолитолог: Пашинян не сможет закрыть Арцахское движение
Судья Конституционного суда Ваге Григорян подал прошение об отставкеСудья Конституционного суда Ваге Григорян подал прошение об отставке
Все главы стран СНГ приедут на 9 мая в Москву - ЛебедевВсе главы стран СНГ приедут на 9 мая в Москву - Лебедев
В Армении будет создан <Фонд общественно полезной медиасреды>В Армении будет создан <Фонд общественно полезной медиасреды>
Замглавы Минюста подняла вопрос армянских военнопленных на 82-ой сессии Комитета ООН против пытокЗамглавы Минюста подняла вопрос армянских военнопленных на 82-ой сессии Комитета ООН против пыток
В Армении созывается внеочередное заседание парламентаВ Армении созывается внеочередное заседание парламента
Офис второго президента Армении опроверг утверждения соратника Пашиняна о согласии Кочаряна создать комиссию историков по изучению вопроса Геноцида армянОфис второго президента Армении опроверг утверждения соратника Пашиняна о согласии Кочаряна создать комиссию историков по изучению вопроса Геноцида армян
ЗАО ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
В МИД Армении подытожили итоги трехсторонней встречи в ТбилисиВ МИД Армении подытожили итоги трехсторонней встречи в Тбилиси
Правительство Армении утвердило сроки летнего призыва 2025 годаПравительство Армении утвердило сроки летнего призыва 2025 года
Захарова: Москва не питает иллюзий относительно благих намерений Парижа на Южном КавказеЗахарова: Москва не питает иллюзий относительно благих намерений Парижа на Южном Кавказе
Кабмин Армении утвердил результаты выборов ректораКабмин Армении утвердил результаты выборов ректора
Кабмин Армении распределил выделяемые на поддержку политических партий деньгиКабмин Армении распределил выделяемые на поддержку политических партий деньги
Пашинян считает, что никогда ранее Армения не имела такого шанса обеспечить долговечность своей государственностиПашинян считает, что никогда ранее Армения не имела такого шанса обеспечить долговечность своей государственности
В Москве выразили готовность содействовать Армении и Азербайджану в нормализации отношений и высказались за роспуск МГ ОБСЕВ Москве выразили готовность содействовать Армении и Азербайджану в нормализации отношений и высказались за роспуск МГ ОБСЕ
Политолог: Около 180 блогеров в Армении ежегодно получали $20 млн от USAIDПолитолог: Около 180 блогеров в Армении ежегодно получали $20 млн от USAID
5․237․825 драмов — «Городу реабилитации Героев»: получателем апреля стал фонд «4090»5․237․825 драмов — «Городу реабилитации Героев»: получателем апреля стал фонд «4090»
Цифровая идентификация, цифровая аутентификация и безопасные транзакции: состоялось официальное открытие офиса imIDЦифровая идентификация, цифровая аутентификация и безопасные транзакции: состоялось официальное открытие офиса imID
Любая попытка продолжить Карабахское движение губительна для Армении - ПашинянЛюбая попытка продолжить Карабахское движение губительна для Армении - Пашинян
Григорян и Леувен на встрече в Брюсселе обсудили перспективы сотрудничества Армения-НАТОГригорян и Леувен на встрече в Брюсселе обсудили перспективы сотрудничества Армения-НАТО
ЮНЕСКО  учредила премию за значительный вклад в образование женщин и девочекЮНЕСКО  учредила премию за значительный вклад в образование женщин и девочек
Депутаты Европарламента поддержали Совета по защите прав арцахцевДепутаты Европарламента поддержали Совета по защите прав арцахцев
В Тбилиси представили детали встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств Грузии, Армении и АзербайджанаВ Тбилиси представили детали встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств Грузии, Армении и Азербайджана
Определена дата проведения 22-ого кинофестиваля Определена дата проведения 22-ого кинофестиваля "Золотой абрикос"
АРАРАТБАНК и FMO новым кредитом на $25 млн углубляют партнерство в сфере финансирования бизнесаАРАРАТБАНК и FMO новым кредитом на $25 млн углубляют партнерство в сфере финансирования бизнеса
Ардшинбанк признан лучшим банком Армении сразу в четырех номинациях по версии Global Banking & Finance ReviewАрдшинбанк признан лучшим банком Армении сразу в четырех номинациях по версии Global Banking & Finance Review
Замгубернатора Арагацотна покинул свою должностьЗамгубернатора Арагацотна покинул свою должность
Французский депутат провел встречу с президентом АрцахаФранцузский депутат провел встречу с президентом Арцаха
Экс-глава МИД Армении: Пустая риторика действующей власти и демонстрация храбрости - признаки страха и осознания грядущего часа расплатыЭкс-глава МИД Армении: Пустая риторика действующей власти и демонстрация храбрости - признаки страха и осознания грядущего часа расплаты
Противопоставление властями <Арцаха и армян> - поведение преднамеренное, направленное на подрыв национального единства - Давид АнанянПротивопоставление властями <Арцаха и армян> - поведение преднамеренное, направленное на подрыв национального единства - Давид Ананян
Ваагн Тевосян освобожден от должности члена Совета Общественного вещателяВаагн Тевосян освобожден от должности члена Совета Общественного вещателя
Читать больше



Эксперты
Арам Аветис: Я чучело ОдиссеяАрам Аветис: Я чучело Одиссея
Востоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента ТурцииВостоковед: Задержание оппозиционного мэра Стамбула - предвыборная уловка президента Турции
Вопрос с так называемым Вопрос с так называемым "Зангезурским коридором" будет решаться не в Армении - эксперт
Проклятие исторической справедливости - мнениеПроклятие исторической справедливости - мнение
Искандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшатьсяИскандарян: Влияние России на постсоветском пространстве и на Южном Кавказе продолжит уменьшаться
Читать больше
Комментируемые
Вардан Гукасян избран мэром ГюмриВардан Гукасян избран мэром Гюмри
Саргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены властиСаргсян назвал три основные задачи, необходимые реализовать в Армении после смены власти
Оппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его АзербайджануОппозиционный депутат: Все действия Пашиняна были направлены на то, чтобы оторвать Арцах от Армении и передать его Азербайджану
Политик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации АрменииПолитик: Пашинян намеренно пожертвовал Арцахом для изменения стратегической ориентации Армении
Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана ГукасянаПрокуратура возбудила уголовное дело в отношении кандидата в мэры Гюмри Вардана Гукасяна
Партия Партия "Демократическая Альтернатива" осудила заявление кандидата в мэры Гюмри от правящей партии об Арцахе
Шестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь АзербайджануШестьдесят американских законодателя призвали госсекретаря США прекратить военную помощь Азербайджану
Политолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-ПетросянаПолитолог: Спустя 31 год Арцах признан в составе Азербайджана политическим преемником  Тер-Петросяна
Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>Пашинян заявил о роли Карабахского движения в <не становлении государственности Армении>
Пашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашенияПашинян пояснил, какие вопросы подлежат обсуждению с Баку в рамках мирного соглашения
Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по Всеармянский совет дипломатов раскритиковал власти Армении за односторонние уступки Азербайджану по "мирному договору"
Чтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности АзербайджанаЧтобы не остаться за бортом: Ален Симонян обосновал необходимость признания территориальной целостности Азербайджана
Экс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляцииЭкс-глава МИД Армении: Мир Пашиняна - мастер-класс по капитуляции
Находящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовкуНаходящийся в бакинских застенках Рубен Варданян прекращает голодовку
Армянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с РоссиейАрмянские респонденты евроинтеграции предпочитают сближением с Россией





36 вагонов гуманитарной помощи Казахстана прибыло в Афганистан при содействии KazAID36 вагонов гуманитарной помощи Казахстана прибыло в Афганистан при содействии KazAID