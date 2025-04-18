Пятница, 18 Апреля 2025 18:16

АрмИнфо. Президент Арцаха Самвел Шахраманян выступил против роспуска Минской группы ОБСЕ, и сообщил, что после насильственного перемещения у него не было каких-либо контактов с армянскими властями. Об этом заявил журналистам у представительства Арцаха в Ереване 18 апреля президент Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян, на уточнение, оказывается ли на него давление со стороны властей Армении.

"С момента насильственного перемещения у меня не было каких-либо контактов с властями Армении. Если вы считаете это давлением, то да, давление оказывается", - сказал он, добавим, что подобное поведение не приемлемо, и с народом Арцаха должны считаться. Он также добавил, что к ним относятся как чужим.

Шахараманян еще раз отверг спекуляции по части упразднения Арцаха, напомнив, что они уже выражали свою позицию и по этому поводу, и по заявлениям внешнеполитического ведомства и иных правластных сил.

Касаясь обвинений со стороны властей Армении, что власти Арцаха отклонили предложение провести переговоры с представителями Азербайджана в Софии и Братиславе. "Президентом Арцаха был Араик Арутюнян, на заседании Совета национальной безопасности мы обсудили вопрос поездки в Софию, дали положительный ответ. Кроме того, через 15 дней поступило предложение встретиться в Братиславе, которое мы приняли, и наша делегация купила билеты, чтобы поехать туда, но Азербайджан отказался. Эти спекуляции просто безнравственные, поскольку представители Арцаха в разное время вели прямые переговоры с Азербайджаном", - заявил Шахраманян, отметив, что подобные заявления - это попытка переложить ответственность за свои дипломатические провалы на других.

Он также коснулся заявления премьера Армении, что страница Арцаха закрыта, подчеркнув, что страница Арцаах не может считать закрытой до тех пор, арцахский народ насильственно депортирован и нет возможности достойного возвращения на родину. "Что касается вопроса роспуска Минской группы ОБСЕ, то мы против этого шага. Это единственная международная площадка, созданная для урегулирования конфликта. Эти решения - закрытие страницы Арцаах, упразднения МГ ОБСЕ - исходят от властей Армении, и я ожидаю, что на это отреагируют граждане Армении", - сказал он.

На уточнение, что делают власти Арцаха для оказания содействия тем, кто оказался в тяжелой социальной ситуации в результате исхода, Шахраманян напомнил, что после насильственного перемещения правительство Армении взяло на себя ответственность за все социальные вопросы.

"У нас нет возможности каким-либо образом повлиять на эти решения. Мы использовали все наши возможности, чтобы донести до них, что народ находится в крайне тяжелом положении, что, после прекращения выдачи этих 50 000 драм, люди окажутся на улице. У нас были многочисленные встречи, мы координируем нашу работу. Мы не сможем как-то повлиять на власти Армении, здесь нужно общественное давление. Я тоже разделяю вашу обеспокоенность, но никаких возможностей у нас нет влиять на эти решения", - заявил Шахраманян. Он также подчеркнул, что арцахы считают себя гражданами Армении, и обладают паспортом гражданина РА.