Пятница, 18 Апреля 2025 18:09

АрмИнфо. Армянская апостольская церковь (ААЦ) обратилась к международному сообществу, а также к дипломатическим и культурным кругам с призывом дать четкую оценку и осудить попытки Азербайджана фальсифицировать историю и культуру армянского народа.

Как напомнили в пресс-службе канцелярии Первопрестольного Эджмиацина, 8 апреля 2025 года в Варшаве состоялась выставка, организованная посольством Азербайджана в Польше, под названием “Западный Азербайджан в нашей культурной памяти”. В заявлении подчеркивается, что данное мероприятие стало очередным проявлением политики фальсификаций и пропаганды со стороны Азербайджана, которая отражает территориальные притязания этой страны в отношении Армении и стремление присвоить многовековое духовное и культурное наследие армянского народа.

Подобные неприемлемые инициативы, согласно заявлению, не только препятствуют установлению мира в регионе, но и сводят на нет все усилия, направленные на формирование атмосферы солидарности и мирного сосуществования народов.

“Попытки переписать историю и представить армянские города и села, святыни и историко-культурные памятники Армении и Арцаха как “азербайджанские” или “албанские” вызывают глубокое возмущение и подлежат осуждению. Культура должна быть мостом между народами, а не инструментом политической выгоды или манипуляций”, - резюмировали в ААЦ.

Напомним, что 10 апреля Азербайджан организовал другое антиармянское мероприятие в Папском Григорианском университете Святого Престола в Ватикане под названием "Христианство в Азербайджане: история и современность", нацеленное на стирание армянского следа в Арцахе. В ходе мероприятия памятники, которые однозначно являются армянскими - с сотнями армянских надписей - представлялись как некие «кавказско-албанские».