Пятница, 18 Апреля 2025 17:40

АрмИнфо. Родственники арцахских военнослужащих, погибших в сентябре 2023 года во время обороны Арцаха, обратились с открытым письмом к экс-командующему Армией обороны НКР Камо Варданяну, потребовав отреагировать на высказывания депутата от правящей фракции "Гражданский договор" Хачатура Сукиасяна. Об этом говорится в сообщении Инфоштаба Арцаха.

В своем письме родственники напомнили, что депутат в беседе с журналистами заявил, что якобы арцахцы не воевали во время последней азербайджанской агрессии. Родные погибших сынов армянского народа, возмущенные подобными формулировками Сукиасяна напомнили последенему, что после более чем девяти месяцев блокады их близкие, не жалея собственной жизни, противостояли азербайджанской агрессии и спасли 120 тысяч жителей Арцаха от геноцида.

"О многочисленных эпизодах самопожертвования бойцов Армии обороны и ополченцев говорилось по разным поводам. Однако, параллельно с этим мы становимся свидетелями ложных и манипулятивных заявлений, распространяемых различными представителями властей Армении и поддерживающими их СМИ о том, что якобы арцахцы не воевали.

Последний подобный пример - аморальное заявление депутата парламента Армении Хачатура Сукиасяна", - говорится в письме.

В связи с этим родственники жертв агрессии 2023 года потребовали от Варданяна немедленно выступить с четким заявлением по известным событиям. В своем письме они подчеркнули, что именно Варданян должен был быть тем, кто бы первым опроверг эти манипулятивные утверждения.

"Игнорирование нашего обращения будет расцениваться как соучастие в распространении дезинформации и неуважение к памяти погибших воинов и их семьям В то время как представители властей Армении распространяют такую противоречивую и целенаправленную дезинформацию, бывший командующий Армией обороны Камо Варданян, который в те дни руководил защитой Арцаха, продолжает хранить молчание, занимая должность в Министерстве обороны Армении", - добавили они.

Сукиасян 17 апреля в интервью одному из армянских СМИ заявил, что в 2023 году народ Арцаха не воевал. Кроме того, депутат от правящей партии также оправдал предыдущее заявление спикера парламента Армении Алена Симоняна о том, что народ Арцаха должен был остаться и бороться. Вчера же, поздно вечером Сукиасян извинился за свои слова, а сегодня попытался и во все оправдаться, утверждая, что имел ввиду не сентябрь 2023 года, а 44-дневную войну 2020 года.

В Инфоштабе Арцаха специально для Сукиасяна напомнили, что в ходе военных действий, развязанных Азербайджаном против Арцаха 19 сентября 2023 года, погибли 265 армянских военнослужащих, 21 мирный житель, в том числе и дети, еще 14 граждан пропали без вести.