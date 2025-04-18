Пятница, 18 Апреля 2025 17:07

АрмИнфо. У здания представительства Арцаха в Ереване собралась группа арцахцев, требующих возвращения "награбленного должностными лицами НКР". В, частности, "вернуть гражданам $467 миллионов, которые, по их словам, были разграблены 48 семьями в Арцахе".

Изначально, протестующие были настроены агрессивно, и дошло до того, что они начали оскорблять журналистов, пришедших осветить данную протестную акцию.

Один из активистов демонстрации Артур Осипян обвинил представителей СМИ в том, что они искажают суть происходящего, подавая информацию в выгодном им свете, в соответствии с "проплаченным заказом".

После словесной перепалки с журналистами, протестующие потребовали встречи с президентом Арцаха Самвелом Шахраманяном. Они начали ломать ворота представительства, и не смотря на то, что на месте были полицейские силы, они ни как не реагировали на действия агрессивно настроенных демонстрантов.

В ответ на нарастающее напряжение к протестующим вышел Шахраманян, который напомнил собравшимся арцахцам о своем обращении в прокуратуру и о том, что его вызвали на допрос в рамках уголовного производства. Шахраманян также отметил, что в ходе следствия были опрошены и другие государственные служащие. "Не считаю правильным решать этот вопрос уличными протестами. Я готов в следующий понедельник принять нескольких представителей протестной акции и вместе с ними вновь обратиться по этому вопросу в прокуратуру", - заявил протестующим президент НКР.

Кроме того, Шахраманян предложил протестующим сформировать группу для встречи, чтобы обсудить их проблемы и получить ответы на волнующие вопросы. В завершение президент Арцаха извинился перед всеми участниками акции, включая журналистов, за беспокойство и напряжение, возникшие в ходе протестов. После переговоров 11 участников акции были приглашены в представительство Арцаха.

Напомним, что 8 ноября 2023 года президент Арцаха Самвел Шахраманян, в связи с распространенными в социальных сетях публикациями о предполагаемых преступлениях, совершенных должностными лицами Республики Арцах, попросил генпрокурора Армении Анну Вардапетян расследовать сообщения о преступлениях, совершенных должностными лицами НКР. Как пояснили в пресс-службе Инфоштаба Арцаха, эти манипуляции касаются вопросов возможной коррупции, грабежей и других негативных явлений, которые имели место в Арцахе. Согласно этому запросу, в правоохранительных органах, Следственном и антикоррупционном комитетах Армении были возбуждены уголовные дела, в рамках которых были конфискованы электронные серверы Арцахского инвестиционного фонда и предоставлена запрашиваемая информация. Кроме того, по вышеуказанным делам Самвел Шахраманян был допрошен в качестве свидетеля.