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АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян выступает за проведение расследования на предмет возвращения награбленного. Об этом он заявил 18 апреля на встрече с участниками акции, которые собрались перед зданием постоянного представительства Арцаха в Армении.
Отметим, что участники акции требуют вернуть $467 млн, которые были выделены Нагорно- Карабахской Республике из госбюджета Армении, но впоследствии были присвоены 48 семьями.
В ходе встречи с протестующими, Самвел Шахраманян заявил, что по данному вопросу уже несколько раз давал показания следственным органам Армении, более того, правоохранителям были переданы электронные носители Инвестфонда. Шахрамян заверил, что у следственных органов имеется вся информация о каждом потраченном драме.
"Если нынешняя акция действительно ставит задачу вернуть награбленное, то я только "за", - заявил глава НКР, призвав собравшихся усилить общественное давление на правоохранительные органы с целью разрешения ситуации. В то же время он призвал к решению вопроса цивилизованным путем, а не путем уличных расправ. Шахраманян предложил митингующим сформировать группу из 10 человек для отдельной встречи с ним.
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|Президент Арцаха выступает за проведение расследования на предмет возвращения награбленного
|Все арестованные в Армении лица должны будут подвергнуться медицинскому освидетельствованию
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|По делу о даче и получении избирательных взяток на выборах в Гюмри 4 лицам предъявлены обвинения
|В AUA проходит международная конференция, посвященная ситуации на Южном Кавказе
|В Армении будет применен общий стандарт для присвоения имен выдающихся деятелей спорта детским спортивным школам
|Мурад Папазян: Памятные мероприятия по случаю 110-й годовщины Геноцида армян пройдут в условиях, когда существование армянского государства под угрозой
|Армения намерена стать участницей Конвенции Овьедо
|Сержанты ВС Армении при начислении зарплаты будут пользоваться специальными коэффициентами
|Посол США приняла участие в праздновании езидского Нового года
|СМИ: Служба госбезопасности Азербайджана похитила гражданина России талышского происхождения
|Армения поддержала антироссийскую резолюцию, принятую в Генассамблее ООН
|Инфоштаб: Власти Арцаха решительно осуждают безответственное поведение Хачатура Сукиасяна
|Осенью в Армении будет проведен семинар ПА НАТО "Роуз-Рот"
|Температура воздуха в Армении повысится на 10-13 градусов - прогноз синоптиков
|Политолог: Пашинян не сможет закрыть Арцахское движение
|Судья Конституционного суда Ваге Григорян подал прошение об отставке
|Все главы стран СНГ приедут на 9 мая в Москву - Лебедев
|В Армении будет создан <Фонд общественно полезной медиасреды>
|Замглавы Минюста подняла вопрос армянских военнопленных на 82-ой сессии Комитета ООН против пыток
|В Армении созывается внеочередное заседание парламента
|Офис второго президента Армении опроверг утверждения соратника Пашиняна о согласии Кочаряна создать комиссию историков по изучению вопроса Геноцида армян
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|В МИД Армении подытожили итоги трехсторонней встречи в Тбилиси
|Правительство Армении утвердило сроки летнего призыва 2025 года
|Захарова: Москва не питает иллюзий относительно благих намерений Парижа на Южном Кавказе
|Кабмин Армении утвердил результаты выборов ректора
|Кабмин Армении распределил выделяемые на поддержку политических партий деньги
|Пашинян считает, что никогда ранее Армения не имела такого шанса обеспечить долговечность своей государственности
|В Москве выразили готовность содействовать Армении и Азербайджану в нормализации отношений и высказались за роспуск МГ ОБСЕ
|Политолог: Около 180 блогеров в Армении ежегодно получали $20 млн от USAID
|5․237․825 драмов — «Городу реабилитации Героев»: получателем апреля стал фонд «4090»
|Цифровая идентификация, цифровая аутентификация и безопасные транзакции: состоялось официальное открытие офиса imID
|Любая попытка продолжить Карабахское движение губительна для Армении - Пашинян
|Григорян и Леувен на встрече в Брюсселе обсудили перспективы сотрудничества Армения-НАТО
|ЮНЕСКО учредила премию за значительный вклад в образование женщин и девочек
|Депутаты Европарламента поддержали Совета по защите прав арцахцев
|В Тбилиси представили детали встречи заместителей глав внешнеполитических ведомств Грузии, Армении и Азербайджана
|Определена дата проведения 22-ого кинофестиваля "Золотой абрикос"
|АРАРАТБАНК и FMO новым кредитом на $25 млн углубляют партнерство в сфере финансирования бизнеса
|Ардшинбанк признан лучшим банком Армении сразу в четырех номинациях по версии Global Banking & Finance Review
|Замгубернатора Арагацотна покинул свою должность
|Французский депутат провел встречу с президентом Арцаха
|Экс-глава МИД Армении: Пустая риторика действующей власти и демонстрация храбрости - признаки страха и осознания грядущего часа расплаты
|Противопоставление властями <Арцаха и армян> - поведение преднамеренное, направленное на подрыв национального единства - Давид Ананян
|Ваагн Тевосян освобожден от должности члена Совета Общественного вещателя
|Исламисты разрушили армянскую церковь в Судане
|Комитет по сохранению Арцаха Пашиняну: Отвергая Карабахское движение, вы отвергаете нашу единую общеармянскую борьбу
|Читать больше
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