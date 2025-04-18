Пятница, 18 Апреля 2025 17:03

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Самвел Шахраманян выступает за проведение расследования на предмет возвращения награбленного. Об этом он заявил 18 апреля на встрече с участниками акции, которые собрались перед зданием постоянного представительства Арцаха в Армении.

Отметим, что участники акции требуют вернуть $467 млн, которые были выделены Нагорно- Карабахской Республике из госбюджета Армении, но впоследствии были присвоены 48 семьями.

В ходе встречи с протестующими, Самвел Шахраманян заявил, что по данному вопросу уже несколько раз давал показания следственным органам Армении, более того, правоохранителям были переданы электронные носители Инвестфонда. Шахрамян заверил, что у следственных органов имеется вся информация о каждом потраченном драме.

"Если нынешняя акция действительно ставит задачу вернуть награбленное, то я только "за", - заявил глава НКР, призвав собравшихся усилить общественное давление на правоохранительные органы с целью разрешения ситуации. В то же время он призвал к решению вопроса цивилизованным путем, а не путем уличных расправ. Шахраманян предложил митингующим сформировать группу из 10 человек для отдельной встречи с ним.