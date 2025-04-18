Пятница, 18 Апреля 2025 13:48

АрмИнфо. В Американском университете Армении (AUA) 18 апреля состоялось открытие двухдневной международной конференции под названием "Южный Кавказ вдоль линий разлома: Региональные и международные перспективы".

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе университета, основная цель конференции заключается в объединении действующих и бывших дипломатов, аналитиков и ученых в области международных отношений для всесторонней оценки текущей ситуации на Южном Кавказе с учетом как региональных, так и международных аспектов. В конференции участвуют 22 признанных специалиста из разных стран. Помимо известных местных ученых и аналитиков, от каждой страны или международной организации выступит по одному приглашенному докладчику.

В рамках двухдневного мероприятия, согласно источнику, запланировано пять сессий и круглый стол, посвященный обсуждению "перспектив краткосрочного мира". В ходе конференции специалисты и приглашенные гости обсудят широкий спектр тем, среди которых: перспективы демократизации в Грузии и Армении, неурегулированный армяно-азербайджанский конфликт и вероятность его возобновления, а также трансформацию влияния России в регионе.

Кроме того, будут рассмотрены вопросы сближения России и Азербайджана, растущее влияние Турции, сотрудничество между Ираном и Россией, попытки Европейского Союза расширить свое присутствие в регионе, а также активность Китая, Индии и США как удаленных центров силы.