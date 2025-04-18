Пятница, 18 Апреля 2025 11:59

АрмИнфо. Служба госбезопасности Азербайджана похитила гражданина России талышского происхождения Захираддина Ибрагимова, сообщает OC Media.

Отмечается, что талышский историк исчез 26 марта в Екатеринбурге. Вскоре после этого его родственники в Ленкоранском районе на юге

Азербайджана получили письмо от Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана, в котором перечислялось несколько обвинений против Ибрагимова, включая измену.

В СМИ напомнили, что Ибрагимов живет в России уже более двадцати лет, гражданство он получил в 2002 году. Его друг Али Агаев, талышский блогер, живущий в изгнании в Швеции, рассказал, что они знакомы с 1989 года.

Талыши являются крупнейшим национальным меньшинством в Азербайджане, численность которого оценивается от 500 000 до одного миллиона человек. Талыши уже давно борются за обеспечение своей этнической автономии и гражданских прав, включая возможность получения образования на талышском языке.

"Захираддин [Ибрагимов] был членом оппозиционной партии Народный фронт, а я был членом <Мусават> [тоже оппозиционной партии]. Он был историком и писал об истории талышей, [и] нашей культуре", - сказал Агаев.

В последний раз Ибрагимов пытался посетить Азербайджан в 2014 году, но его не пустили в аэропорту Лянкярана.

Согласно российским данным, Ибрагимов был одним из основателей Центра талышской культуры, созданного в 2012 году. Он также был основателем организации Талышская национально-культурная автономия Свердловской области, созданной в 2021 году.