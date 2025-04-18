Пятница, 18 Апреля 2025 11:06

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет закрыть Арцахское движение, считает политолог Карен Игитян.

По его словам, это обусловлено тем, что одна из серьёзных проблем - это заблуждения, созданные при помощи названий.

"Названия могут отражать суть, могут искажать, либо лишать смысла. Например, что такое "44-дневная война"? Где она была, о чем она? Из названия не ясно.

В некоторое заблуждение вводит и термин "Арцахское движение". Движение, конфликт и война были не только в Арцахе, и не только за Арцах. Конфликт не начался в Арцахе, и Арцахом не закончится. В 1905 году ещё не получившие свой современный этноним банды "татарских" националистов (ныне правильно называть - азербайджанских), нападали на армян на всём Кавказе - от Карской области - до Бакинской губернии, от Тифлисской - до Эриванской. Везде пытались учинить погромы. В 1915-1922 годах геноциду подвергалось армянское население и в Западной Армении и в Киликии и даже на территории Ирана", - отметил эксперт, на своей странице в Facebook.

Он добавил, что в 1918-1920 годах агрессия Турции и Азербайджана, резня мирного армянского населения уже Восточной Армении, были не из-за Арцаха и проходили не только в Арцахе, но и на всём Кавказе и даже вне него.

"И требования Азербайджана в 1918-1920-ых годах были не только и столько об Арцахе. Небольшая цитата: "Азербайджанцы требовали не только весь Карабах, Зангезур и Шарур-Нахичеван, но и большую часть Эриванской и Эчмиадзинской губерний вместе с городом Ереван", - добавил Игитян.

""Столицей Армении может быть Эчмиадзи", - заявлял с волчьим аппетитом Юсуфбеков, и ему вторили Хан-Хойский и Расулзаде. И это были еще умеренные деятели". Так что пока армян и Армению пытаются уничтожить, пока нет справедливости, Армянское движение будет. А Арцахское - его часть. Как и Арарат - символ", - написал Игитян.

Ранее, Пашинян в беседе с журналистами заявил, что Карабахское/Арцахское движение не будет иметь продолжение в Армении.

Напомним, что Карабахское движение - общественное движение в поддержку требования армянского населения Нагорно-карабахской Автономной области о передаче области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Оно зародилось в конце 80-ых прошлого столетия и заложило начало отделения Арцаха от Азербайджанской ССР и провозглашения независимости.