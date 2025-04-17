Четверг, 17 Апреля 2025 19:26

АрмИнфо.В Женеве заместитель министра юстиции Армении Анна Карапетян обратила внимание Комитета ООН против пыток на ложные судебные процессы в отношении военно-политического руководства Арцаха и других заложников, содержащихся в азербайджанских тюрьмах.

Как сообщили в пресс-службе Минюста Армении, вопрос военнопленных был озвучен заместителем министра юстиции на 82-й сессии Комитета ООН против пыток, проходящей в Швейцарии. В рамках данной сессии обсуждался пятый периодический доклад Армении.

В своем выступлении Карапетян подчеркнула приверженность Армении к запрету пыток и других форм бесчеловечного обращения, а также на соблюдении международных обязательств в этой области. Замминистра в этой связи представила шаги, предпринятые Арменией за последние годы, как в контексте законодательных реформ, так и в практическом применении.

В частности, как отметили в ведомстве, она упомянула о принятии обновленного уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного кодексов, а также о работе по оптимизации условий содержания в уголовно-исполнительных учреждениях и местах задержания, улучшения предоставления медицинских услуг, реформирования полиции и внедрения эффективных инструментов для регистрации случаев пыток и жестокого обращения. Кроме того, Карапетян затронула вопросы борьбы с криминальной субкультурой и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, а также работы по повышению осведомленности судей.

Как сообщили в Министерстве, по итогам обсуждений комитет сформулирует свои заключительные замечания, которые будут опубликованы в начале следующего месяца.

Напомним, что в настоящее время в азербайджанских тюрьмах удерживаются 23 армянина, в том числе 16 человек, взятых в плен после военного нападения Азербайджана на Арцах 19 сентября 2023 года. Среди пленников - восемь бывших арцахских чиновников: бывшие президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян, Араик Арутюнян, спикер парламента Давид Ишханян, бывший государственный министр Рубен Варданян, бывший командующий Армией обороны Левон Мнацаканян, экс- заместитель командующего Давид Манукян и бывший министр иностранных дел Давид Бабаян.