Четверг, 17 Апреля 2025 19:24

АрмИнфо. По инициативе правительства Армении сегодня, после основного заседания, будет созвано внеочередное заседание Национального Собрания Республики Армения. В повестке дня один вопрос.

Как говорится в проекте решения кабмина от 17 апреля, в повестке дня проект Закона Республики Армения <О внесении изменений в Закон <Об особо охраняемых природных территориях> (первое и второе чтение).

<Срочность принятия закона обусловлена тем, что сезон орошения в общине Гарни начинается с 1 мая, а выдача разрешения на водопользование для забора воды в целях орошения из магистрального канала Гарни невозможна, поскольку статья 16 действующего Закона <Об особо охраняемых природных территориях> предусматривает, что на территории государственного заповедника запрещается использование водных ресурсов через водные системы и любая деятельность, нарушающая водный режим. Из вышеуказанной статьи следует, что забор воды с территории государственного заповедника запрещается в любом случае и при любых обстоятельствах.

Гарнийский магистральный канал расположен на территории государственного заповедника <Хосровский лес>. Он был построен еще в 1972 году для орошения земель поселка Гарни, так как в поселке Гарни нет другого источника воды для орошения и вопрос орошения земель регулируется исключительно из Гарнийского магистрального канала, приток которого берет начало из реки Азат, протекающей на территории государственного заповедника <Хосровский лес>, и транспортируется самотеком на протяжении около 11 километров до водозабора Гарнийского магистрального канала, расположенного на административной территории поселка Гарни общины Гарни>, - говорится в пояснении к документу.