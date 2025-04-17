Четверг, 17 Апреля 2025 19:13

АрмИнфо. Второй президент Армении Роберт Кочарян отверг предложение, сделанное в 2005 году, тогдашним премьер-министром Турции, ныне президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, о создании комиссии историков для анализа подлинности факта Геноцида армян. Об этом заявил руководитель офиса второго президента Армении Баграт Микоян, реагируя на высказывание депутата от правящей партии "Гражданский договор" Арусяк Джулакян.

Депутат, выступая с трибуны парламента, заявила, что Кочарян якобы согласился на формирование комиссии историков, которая должна была определить "был ли или же не был Геноцид армян".

Микоян подчеркнул, что как письмо Эрдогана с предложением создать такую комиссию, так и ответ Кочаряна, в котором он отверг это предложение, находятся в открытом доступе в интернете. "Можно предположить, что либо Арусяк Джулакян в возрасте 42 лет все еще остается в первом классе, либо же она не обладает способностями надлежащего восприятия прочитанного текста, никак иначе я не могу объяснить подобную интерпретацию документов, доступных во всемирной паутине. Либо она, как и ее босс, безудержно лжет, либо она воодушевлена книгой Эрдогана, которую держал в руках премьер-министр Никол Пашинян", - отмечается в ответе офиса Роберта Кочаряна на запрос Yerevan.Today.

Напомним, что письмо от Эрдогана было направлено Кочаряну в преддверии масштабных мероприятий, приуроченных к 90-летию Геноцида армян. В своем ответе Кочарян призвал Эрдогана не связывать установление отношений между странами с какими-либо предварительными условиями и не перекладывать на историков вопросы, находящиеся в дипломатической плоскости.