Четверг, 17 Апреля 2025 18:20

АрмИнфо. Летний призыв в Республике Армения будет проходить с 21 апреля по 31 июля включительно, а демобилизация - с 26 июня по 31 июля 2025 года включительно. Решение принято 17 апреля на очередном заседании правительства.

<Объявить летний призыв на обязательную военную и альтернативную службу рядовых граждан Республики Армения мужского пола с 21 апреля по 31 июля 2025 года включительно, которым до 30 июня 2025 года исполнится 18 лет, а также для граждан, срок отсрочки от обязательной военной службы которых кончается до 30 июня 2025 года включительно.

В рамках летнего призыва 2025 года на срочную военную службу рядового состава призываются также граждане женского пола, добровольно подавшие заявление о прохождении военной службы по призыву на воинскую службу в рядовом составе до 1 марта 2025 года, или граждане мужского пола, изъявившие желание пройти военную службу по призыву.

В рамках летнего призыва 2025 года до 31 июля 2025 года включительно будут демобилизованы военнослужащие, прошедшие в установленный законом срок обязательную военную или альтернативную военную службу рядового состава.

Демобилизации подлежат также отслужившие альтернативную трудовую службу в установленный срок.

В рамках летнего призыва 2025 года призыв граждан, подлежащих прохождению срочной военной службы или альтернативной военной службы, в Вооруженные Силы осуществляется с 23 июня по 31 июля 2025 года включительно, а демобилизация военнослужащих, прошедших срочную военную службу или альтернативную военную службу в частном секторе в установленные законом сроки, осуществляется с 26 июня по 31 июля 2025 года включительно>, - говорится в проекте решения.