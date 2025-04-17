Четверг, 17 Апреля 2025 18:19

АрмИнфо. Европейцы, и прежде всего французы, заинтересованы в поддержании региональной напряженности для достижения собственных геополитических целей на Южном Кавказе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга 17 апреля, касаясь французской активности на Южном Кавказе.

"Мы абсолютно не питаем иллюзий относительно благих намерений Парижа на Южном Кавказе. И действительная повестка в регионе не имеет ничего общего с процессом деэскалации, нормализации, миростроительства и так далее. Нет. Неоднократно становились свидетелями попыток именно Елисейского дворца навязать посреднические усилия ценой обострения армяно-азербайджанского конфликта, противоречий. Именно на французах лежит значительная доля ответственности за саботаж работы и фактического развала Минской группы ОБСЕ в 2022 году", - сказала Захарова.

Она еще раз повторила, что в Москве прекрасно осведомлены об истинных целях ЕС на Южном Кавказе, которые по ее убеждению, абсолютно не связаны с задачей нормализации отношений между Баку и Ереваном. По ее словам, их можно назвать просто "мониторами-шпионами", которые работают "и во внутрь и во вне, против всех соседних с Арменией стран, о чем многие региональные игроки отмечали".

Захарова также обратила внимание, что вся собранная представителями Парижа информация передается не Армении, а направляется прямо в Брюссель, а цель известна.

"Задачи Брюсселя на постсоветском пространстве никто и не скрывает. Это бесконечный хаос, раздор, стравливание", - добавила она.

По словам Захаровой, российская сторона прекрасно понимает далеко идущие цели французской стороны, направленные на расширение присутствия гражданской миссии ЕС в Армении - закрепление на земле, чтобы не региональные игроки, не сами страны региона решали свою судьбу, а жили под диктовку извне. По ее словам, да, это миссия не именуется натовской, но представлены-то страны НАТО.

"Никакой стабильности, миссия ЕС в регион, конечно же, не привносит. Фиксируем сообщения о стрельбе на армяно-азербайджанском приграничье", - сказала она, еще раз выразив убеждение, что присутствие миссии ЕС лишь увеличивает напряженность в регионе.

Вместе с тем она выразила убеждение, что Южный Кавказ рассматривается Евросоюзом как очередной фронт для развязывания гибридной войны, и уже глобальной, а не только против России как раньше. "Затягивая Армению в орбиту Коллективного Запада невнятными, обманчивыми перспективами Франция пытается подорвать российско­армянские многовековые отношения", - добавила представитель МИД России.