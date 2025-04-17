Четверг, 17 Апреля 2025 17:57

АрмИнфо. За всю свою тысячелетнюю историю Армения никогда не имела такого шанса обеспечить долговечность государства, как сейчас. С таким заявлением выступил премьер РА Никол Пашинян 17 апреля с парламентской трибуны.

<За последние 7 лет мы руководили Арменией, мы видели поражения и неудачи, мы видели плач и скрежет зубов, мы видели трагедию и гнев. Но наша победа и сила в том, что мы руководили там, где, казалось бы, руководить невозможно, где обычно нет руководства, а есть хаос и паника, развал и разрушение.

Мы руководили параллельно, мы искали возможность иметь настоящее государство, настоящую независимость, а значит, свободу, процветание, счастье для нашей родины, Республики Армения и ее народа, и мы создали эту возможность. Мы достигли вершины, кульминации нашей истории, и за всю нашу тысячелетнюю историю у нас никогда не было такого шанса обеспечить долговечность нашего государства>, - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, все существующие сегодня риски существовали всегда. <Но риски были продолжительными, потому что мы не видели и, следовательно, не использовали возможность управлять ими, нейтрализовать эти риски. А сегодня мы видим, управляем, нейтрализуем>, - отметил он.

Как указал Пашиняна, шаги, которые правительство предпринимало в последние годы, вписываются в этот контекст: повестка нормализации отношений с соседями, процесс делимитации, доработка текста мирного соглашения. Все эти шаги - это шаги, которые ставят в самый центр, превыше всего и выше всего, государство и возможность граждан жить в нем свободно, безопасно и процветающе, считает он. <И это наша стратегия, это наша величайшая дань уважения всем нашим мученикам>, - подчеркнул премьер- министр.