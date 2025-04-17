Четверг, 17 Апреля 2025 17:49

АрмИнфо. Около 180 блогеров в Армении финансировали через Агентство США по международному развитию (USAID). Об этом сообщил профессор Стэнфордского университета Артур Хачикян.

"Внимание, внимание: согласно недавно обнаруженной информации, Агентство США по международному развитию (USAID) спонсировало около 180 блогеров в Армении на общую сумму $20 млн (20 000 000 долларов США) в год. Как вам такая демократия? Как вам такая коррупция? Манипулирование общественным мнением в другой стране и приведение к катастрофе", - написал политолог на своей странице в Facebook.

Напомним, что новоизбранный президент США Дональд Трамп сразу после своей инаугурации в январе текущего года объявил о приостановлении деятельности USAID на 90 дней. Позже госсекретарь США Марк Рубио сообщил о закрытии 83% программ USAID.

Отметим, 17 апреля 2024 года после встречи высокого уровня РА-ЕС-США в Брюсселе 5 апреля, USAID опубликовал пресс-релиз, где представил направления деятельности агентства в Армении.

В агентстве напомнили, что с 1992 года Соединенные Штаты инвестировали в Армению около $3,3 млрд для поддержки демократических реформ, экономического роста и устойчивости, а также для оказания гуманитарной помощи. Вместе с тем подчеркивается, что во исполнение своего обязательства по продвижению мирной, демократической и процветающей Армении для будущих поколений, USAID предоставит $33 млн для поддержки народа Армении путем оказания помощи лицам, перемещенным после недавних военных действий; для укрепления энергетического сектора; для борьбы с отсутствием продовольственной безопасности; для содействия экономической стабильности, цифровому управлению и региональной интеграции, и защиты прав человека.