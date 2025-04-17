Четверг, 17 Апреля 2025 16:33

АрмИнфо. Любая попытка продолжить Карабахское движение губительна для Армении, поскольку оно было и остается инструментом против государственности, независимости и суверенитета РА. С таким заявлением выступил премьер РА Никол Пашинян 17 апреля с парламентской трибуны.

По словам Пашиняна, в конце 1980-х годов идея независимости Армении генерировалась не ради лучшей жизни, а ради решения нагорно-карабахского вопроса.

<Это политическая реальность, подтвержденная исследованиями. В 1989 году идея независимости возобладала в результате того, что комитет <Карабах> потерял надежду на решение карабахского вопроса в рамках правопорядка СССР, а как сказал один из руководителей комитета <Карабах>, независимость была необходима для решения карабахского вопроса.

Конечно, после провозглашения и обретения независимости повестка дня создания государственности всегда существовала, но мы около 30 лет строили модель государства, которая в основном или в основном была посвящена решению карабахской проблемы, карабахскому движению и логике жертвования всем ради этого>, - сказал Пашинян, заметив, что он говорит это не как критику, а как реальность, потому что все или, по крайней мере, большинство согласны с этой моделью и целью.

Сам Пашинян тоже изначально был согласен с этой моделью, <до того момента, пока, будучи премьер-министром Республики Армения, не получил доступ к фактам и информации, объективно понял, что если для нас независимость и государственность являются средством решения карабахской проблемы, по представлению армянской стороной, то для ряда внешних акторов карабахская проблема является средством воспрепятствовать нашей независимости, государственности, развитию и процветанию, а затем и положить конец государственности Армении>.

<Реализация этой конечной цели началась еще в 2018 году, вступила в завершающую стадию в сентябре 2020 года и достигла пика в мае 2021 года. Эта цель также имеет сторонников в Армении, и эти сторонники считают, что важен вопрос Карабаха, а не независимость и государственность>, - заявил глава кабмина Армении.

Как считает премьер, власти Армении, к сожалению, очень поздно осознали, что попытки продолжить карабахское