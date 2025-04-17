Четверг, 17 Апреля 2025 16:30

АрмИнфо. Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян в рамках рабочего визита в Брюссель встретился с руководителем Личного офиса Генерального секретаря НАТО Джеффри ван Леувеном.

Как сообщает пресс-служба Совбеза Армении, собеседники обсудили ситуацию в сфере безопасности на Южном Кавказе и процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В этом контексте Григорян рассказал о шагах, предпринятых правительством Армении, а Леувен приветствовал завершение переговоров по проекту мирного договора между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул важность усилий, направленных на подписание договора.

В ходе встречи также обсуждались двусторонние отношения и перспективы сотрудничества Армения-НАТО.