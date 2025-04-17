Четверг, 17 Апреля 2025 16:18

АрмИнфо. ЮНЕСКО учредила премию "Образование женщин и девочек", присуждаемую отдельным лицам, учреждениям или неправительственным организациям, чьи программы и инициативы, действующие не менее двух лет, оказывают долгосрочное влияние на образование женщин и девочек.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе Министерства образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Армении, данная премия направлена на достижение целей 4 и 5 в области устойчивого развития. В частности, они включают обеспечение инклюзивного и качественного образования для всех, содействие развитию возможностей обучения на протяжении всей жизни, достижение гендерного равенства, а также расширение прав и возможностей женщин и девочек.

В Министерстве обратили внимание, что каждая страна имеет право представить максимум три кандидатуры на эту премию. При этом заявки могут быть поданы исключительно через постоянное представительство Армении в ЮНЕСКО.

Подробную информацию о премии можно найти на официальном веб-сайте организации. Все необходимые документы, оформленные в соответствии с установленными требованиями, должны быть направлены в МОНКС Армении до 30 апреля 2025 года по электронной почте: [email protected].