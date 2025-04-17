Четверг, 17 Апреля 2025 16:17

АрмИнфо. Депутаты Европейского парламента Николя Бей и Николя Метцдорф из Новой Каледонии на встрече с членами Совета по защите прав арцахцев на площади Свободы выразили поддержку усилиям по защите прав насильственно перемещенного населения Арцаха.

Как сообщает пресс-служба Совета, в ходе обсуждения евродепутаты заявили о необходимости справедливого и мирного разрешения конфликта, подчеркнув, что это должно включать гарантии прав народа Арцаха.

Бей и Метцдорф отметили важность привлечения Азербайджана к ответственности за совершенные им международные преступления, добавив, что текущая безнаказанность приводит к новым посягательствам, в том числе и в отношении Франции.

В свою очередь члены Совета по защите прав арцахцев представили депутатам насущные проблемы, с которыми сталкиваются сегодня арцахцы, и предпринимаемые усилия для защиты их прав.

В завершении встречи, депутаты Европарламента подтвердили свою постоянную поддержку армянскому народу и выразили готовность расширить эту поддержку, основываясь на результатах своего визита.

Напомним, что 29 марта на площади Свободы в Ереване стартовал митинг за права арцахцев на коллективное возвращение, достойную и безопасную жизнь на родине, за обеспечение социально-экономических прав в Армении, за усилия по возвращению пленных и защиту культурного наследия Арцаха. В связи с подготовкой к проведению митинга был сформирован специальный совет, в состав которого вошли представители общественных организаций Арцаха, парламентских сил и отдельные лица. А 31 марта Совет по защите прав граждан Арцаха провел акцию протеста перед зданием Министерства труда и социальных вопросов Армении. В ходе митинга Совет представил проблемы и возможные решения, касающиеся социальных программ для арцахцев.