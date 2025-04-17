Четверг, 17 Апреля 2025 15:53

АрмИнфо. 22-й международный кинофестиваль "Золотой абрикос" пройдет в этом году с 13 по 20 июля.

Как сообщили АрмИнфо в пресс-службе фестиваля, в этом году фестиваль представит публике конкурсные фильмы со всего мира, а также работы, удостоенные внимания на таких престижных кинофестивалях, как Каннский, Берлинский и другие.

Согласно источнику, в Армению в рамках кинофестиваля прибудут известные деятели кино, которые поделятся своим опытом и искусством с любителями кинематографа.

Более детальная программа фестиваля будет обнародована позже.

Отметим, что "Золотой абрикос" - это ежегодный кинематографический фестиваль, который проводится в Ереване в июле при поддержке Министерства культуры Армении.