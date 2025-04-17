Четверг, 17 Апреля 2025 13:51

АрмИнфо. Французский депутат Николя Метцдорф провел встречу с президентом Арцаха Самвелом Шахраманяном. Об этом Метцдорф сообщил на своей странице в Твиттер (X).

"Очень рад быть сегодня в Армении. Мне удалось встретиться с президентом Нагорного Карабаха в изгнании в Ереване. Азербайджан осуществил этническую чистку армян в этом регионе. Франция не должна уступать ни одному из режимов этой диктатуры, которая дестабилизирует наши территории по всему миру", - написал он, сопроводив свою публикацию фото-доказательством со встречи.