Четверг, 17 Апреля 2025 13:26

АрмИнфо. Пустая риторика правящей в стране партии и проявление преувеличенной храбрости - это не свидетельства силы, а скорее отражение страха и осознания надвигающегося часа расплаты. Об этом заявил экс-глава МИД Армении Вардан Осканян, касаясь поведения и заявлений действующей власти во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.

В этом ключе Осканян напомнил, что в последнее время представители действующей власти, как в Национальном собрании, так и за его пределами, не испытывают недостатка в заявлениях. Напротив, по словам экс-министра, чем более трагичными становятся последствия их политики для армянского народа, тем громче их голоса, тональность и поведение. В связи с этим экс-глава МИД задался вопросом: считает ли правящая в стране сила, что после всех потерь и уступок противнику, произошедших за время её правления, она сможет избежать наказания? Осканян в этом ключе напомнил, что именно при нынешней власти армянский народ понёс тысячи жертв, Арцах был сдан, а территории Армении уступлены.

"Когда наблюдаешь за театральными выступлениями премьер-министра Никола Пашиняна и его окружения, трудно не задать себе вопрос: действительно ли они верят, что могут привести к тысячам жертв, опустошить и сдать Арцах, уступить территории Армении, разрушить национальный дух, злоупотреблять государственными средствами, удерживать власть силой и нарушить Конституцию, а затем просто уйти и продолжать жить нормальной жизнью? Неужели они думают, что смогут смыть кровь с рук и скрыть реальные факты своей недееспособности пустыми речами о мужестве? Если они действительно верят в это, значит, они не только циничны, но и находятся в глубоком заблуждении", - заявил Осканян.

Вместе с тем он подчеркнул, что попытки улучшить публичный имидж, инсценированные выступления и пустая риторика властей Армении - это не признаки уверенности или убеждения, а проявления страха. Экс-глава МИД выразил убеждение, что действующая власть вместе с Николом Пашиняном осознаёт непростительность своих действий и потому боится грядущего суда.

"Они не выглядят как люди, которые уверенно стоят на своих позициях, веря в то, что история их оправдает. Скорее, они напоминают тех, кто беспокойно двигается, зная в глубине души о своей виновности - перед своим народом и перед ходом армянской истории. Никакой костюм непобедимости не сможет защитить их от вердикта правды или правосудия, которого требует эта правда", - резюмировал Осканян.