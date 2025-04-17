Четверг, 17 Апреля 2025 12:51

АрмИнфо. Радикальные исламисты совершили нападение на древнюю армянскую церковь в столице Судана, Хартуме, разграбив и разрушив её изнутри. Об этом сообщил известный блогер Александр Лапшин, ссылаясь на армянского журналиста Вадима Арутюна.

Лапшин обратил внимание, что церковь была возведена в начале 20 века, и её восстановление после таких разрушений окажется практически невозможным. По его словам, небольшая армянская община в Судане не сможет позволить себе такие затраты, к тому же, она тоже находится под угрозой исчезновения.

В этом ключе блогер напомнил, что когда-то в Судане проживало около 1000 армян, а в Хартуме функционировали армянская школа и другие общинные учреждения. Однако в последние годы, по его словам, количество армян сократилось примерно до 20 человек, среди которых в основном пожилые люди. "Армян там остается всё меньше и меньше. Армянской истории Судана приходит печальный финал", - отметил Александр Лапшин.

В связи с произошедшим, Лапшин также напомнил о повсеместном разрушении азербайджанцами культурно-исторического наследия Арцаха, сравнив их действия с исламистскими. Он выразил возмущение тем, что в Арцахе режим президента Азербайджана Ильхама Алиева разрушает христианские церкви и оскверняет армянские могилы и кресты. Блогер подчеркнул, что, несмотря на внешнюю картинку, создающую иллюзию цивилизованного общества в Азербайджане, реальная ситуация свидетельствует об обратном.

"И всё потому, что они не воспринимают никакой другой веры, кроме извращенной формы своего ислама. Речь идет не об исламе как таковом, а о той его интерпретации, которая сейчас практикуется в Азербайджане под контролем семьи Алиевых", резюмировал блогер.

Напомним, что еще летом 2024 года организация Caucasus Heritage Watch (CHW) в своем 7- ом докладе по ситуации вокруг Арцаха сигнализировала об увеличении на 75 % случаев уничтожения армянского наследия на оккупированных территориях НКР со стороны Азербайджана, и на 29% количества объектов, классифицированных как находящиеся под угрозой.