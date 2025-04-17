Четверг, 17 Апреля 2025 12:48

АрмИнфо. Комитет по сохранению Арцаха отреагировал на заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна от 16 апреля о том, что "Карабахское движение не будет иметь продолжения в Армении ", расценив его как очередное проявление политики, направленной против интересов государства и народа.

В поступившем в АрмИнфо заявлении Комитета отмечается, что подобные подходы серьезно угрожают безопасности, суверенитету и государственной преемственности не только Арцаха, но и всей Республики Армения.

В Комитете напомнили, что Карабахское движение было, по сути, национально- освободительным движением, направленным не только на освобождение Арцаха, но и на восстановление исторических прав армянского народа и укрепление его единства.

"Таким образом, такие заявления и политический курс искажают историческую правду, поскольку карабахское движение - это не краткосрочная политическая акция, а процесс национального сопротивления и реализации права на самоопределение. Отказ от этой борьбы равносилен отрицанию собственной истории.

Они делают международные права невидимыми, поскольку право народа Арцаха на самоопределение никто не отменял. Объявление страницы закрытой фактически означает отказ от защиты этого права на международной арене. Они разделяют единство армянского народа, поскольку подобные заявления проводят глубокую разделительную линию между армянами Армении и Арцаха. Арцах - это Армения, и отвергая Карабахское движение, вы отвергаете нашу единую общеармянскую борьбу", - говорится в заявлении.

Комитет по сохранению Арцаха подчеркнул, что ценности Карабахского движения остаются актуальными и жизненно важными, независимо от временных заявлений политических властей.

"Мы продолжаем отстаивать права, безопасность и достоинство народа Арцаха. Мы призываем власти Армении пересмотреть свою позицию и осознать, что национально- государственные интересы не могут быть конвертированы в краткосрочные политические выгоды.

Мы призываем власти Армении пересмотреть эту свою опасную позицию, осознав, что принесение в жертву национально-государственных интересов под видом политической гибкости чревато необратимыми последствиями как для безопасности государства, так и для исторической ответственности", - говорится в заявлении Комитета по сохранению Арцаха.

Напомним, что Карабахское движение - общественное движение в поддержку требования армянского населения Нагорно-карабахской Автономной области о передаче области из состава Азербайджанской ССР в состав Армянской ССР. Оно зародилось в конце 80-ых прошлого столетия и заложило начало отделения Арцаха от Азербайджанской ССР и провозглашения независимости.