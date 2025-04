Четверг, 17 Апреля 2025 12:00

АрмИнфо. Выручка, собранная на благотворительном концерте "Симфонический рок во имя здоровья детей", составила более 45 миллионов драм и будет направлена на лечение детей с серьезными заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе Фонда здоровья детей Армении, концерт прошел в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна под руководством дирижера Арутюна Арзуманяна. В качестве солиста выступил Вардан Габоян. В концертной программе прозвучали известные композиции в симфонической интерпретации, включая хиты таких легендарных групп, как The Beatles, Queen, Pink Floyd, Deep Purple, Scorpions, Led Zeppelin и System Of A Down.

"Точно так же, как симфонический оркестр, используя различные инструменты, создает гармоничное чудо, так и мы вместе можем создать более здоровое и светлое будущее для наших детей. Давайте сделаем это", - подчеркнул основатель и директор фонда Армен Мартиросян во время концерта.

Согласно источнику, мероприятие было организовано Фондом здоровья детей Армении при поддержке Государственного симфонического оркестра Армении.

С 2021 года, благодаря 70 тысячам пожертвований, фонд поддержал более 3000 детей, направив около 1,5 миллиарда драм на их лечение и реализацию важных программ.