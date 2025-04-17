Четверг, 17 Апреля 2025 11:52

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал весьма содержательной дискуссию с коллегой из Турции Хаканом Фиданом в Анталье по двусторонней повестке дня, о предпринятых шагах, а также о будущих планах и общих региональных проблемах. Эту позицию он выразил в интервью нескольким турецким СМИ.

"Если говорить о двусторонней повестке дня Армения-Турция, то уже сделан ряд ощутимых шагов, например, использование воздушного пространства, оценка инфраструктуры пограничного перехода Маргара-Алиджан специалистами обеих стран. Кроме того, две страны на двусторонней основе провели совместную оценку инфраструктуры железной дороги Гюмри-Карс, часть которой проходит по границе. Несколько дней назад специалисты разных ведомств двух стран встретились в Турции, и их цель - восстановить исторический мост Ани, который также находится на границе. Есть и ряд других программ", - пояснил Мирзоян.

Он также с сожалением признал, что договоренность об открытии границы для граждан третьих стран, а также граждан, имеющих дипломатические паспорта Армении и Турции, пока не реализовано.

Глава МИД Армении также подчеркнул, что диалог с турецкой стороной касается не только установления дипломатических отношений и открытия границы как самоцели, но и крупномасштабной торговли, которая представляет собой реальную возможность для двух стран. "Мы также обсудили совместные энергетические проекты и возможности транзита. Более того, мы затронули тему сотрудничества на международных площадках, поскольку реальность показывает, что по некоторым вопросам, особенно касающимся Ближнего Востока, наши восприятия порой ближе, чем может показаться. Другими словами, существует множество возможностей", - заверил армянский министр.

Касаясь армяно-азербайджанской нормализации, Мирзоян повторил все те тезисы, которые озвучивались ранее, заметив, что азербайджанская сторона отказывается подписывать проект мирного соглашения, выдвигая всё новые требования Армении.

На уточнение, может ли Турция стать площадкой для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку, глава МИД Армении отметил, что не важно, где состоится подписание. "Есть идея подписать его на границе Армении и Азербайджана. Еще несколько столиц предлагают свои услуги, я ничего не исключаю. Я пока не получил этого предложения. Я не исключаю никаких вариантов", - сказал министр.

При этом он отметил, что у Еревана иногда у нас складывается ощущение, что Азербайджан просто не хочет строить мир с Арменией. Мирзоян добавил, что в Армении обеспокоены тем, что они не хотят завершать урегулирование, не хотят завершать переговоры и подписывать мирный договор.

На уточнение, может ли Турция сыграть конструктивную роль в сближении Армении и Азербайджана, армянский министр дал положительный ответ. "Да, конечно. И, как мне кажется, публичная позиция Турции заключается в том, что наш процесс урегулирования идет хорошо. Это моя личная интерпретация. Я не цитирую дословно заявления турецких официальных лиц, но мое общее впечатление таково: "Турция говорит: да, наш двусторонний процесс идет хорошо, у нас есть эта программа, у нас есть намерение полностью нормализовать армяно-турецкие отношения, но мы не сможем полностью завершить это, пока нормализация отношений между Арменией и Азербайджаном не будет полностью реализована", - сказал он.

При этом он вновь выразил убеждение, что если полностью нормализовать армяно- турецкие отношения, это, безусловно, окажет положительное влияние и на нормализацию армяно-азербайджанских отношений.

На уточнение, может ли поменяться политическая линия в Армении, в случае смены власти в результате парламентских выборов 2026 года, Мирзоян заверил, что повестка мира правительства во главе с Николом Пашиняном пользуется "полной поддержкой армянского общества". Он также заметил, что у действующей власти большинство в парламенте Армении.

"Но время идет, и если правительство Армении не сможет обеспечить ощутимых результатов в процессе урегулирования, даже те, кто верит в мирную повестку дня, могут поднять вопрос: "Что ж, мирная повестка дня звучит хорошо, но построить мир в одиночку невозможно. Судя по всему, ваши соседи не разделяют вашего видения мирного и процветающего региона, а также вашего стремления к нормальным отношениям. Это может означать, что завтра я больше не увижу смысла продолжать поддерживать вашу мирную программу".

Я говорю это, чтобы показать, что сегодня у нас есть поддержка, но ничто в этом мире не вечно, и, конечно, ситуации могут измениться. Но в то же время, очевидно, что если у нас будут результаты в процессе урегулирования, если, например, мы подпишем мирный договор, откроются коммуникационные инфраструктуры, люди начнут или восстановят торговые связи, начнутся контакты, начнут решаться гуманитарные вопросы и т. д., то это приведет к естественному, добрососедскому развитию отношений. В этом случае возврат к эпохе конфликта станет все более маловероятным и нереалистичным", - отметил Мирзоян.