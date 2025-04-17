Четверг, 17 Апреля 2025 11:45

АрмИнфо. Дело экс-мэра Еревана, бывшего министра транспорта Армении Гагика Бегларяна, обвиняемого в присвоении 27 единиц недвижимости, стоимостью 2 млрд 327 млн драмов, направлено в суд, сообщает Антикоррупционный комитет.

Согласно материалам следствия, Бегларян в 2004-2010 гг. использовал свое служебное положение вопреки интересам службы с целью передачи аффилированным с ним лицам 27 объектов недвижимости. В период с 2004-го по 2017 год он узаконил это имущество на общую сумму в 2 млрд 327 млн драмов (более $5,9 млн.).

В рамках уголовного дела Беларяну и его заместителю предъявлены обвинения в отмывании денег, подстрекательстве к отмыванию денег и злоупотреблении должностными полномочиями.

Отмечается, что в ходе предварительного следствия Г.Б. возместил около 210 млн драмов, а на 27 объектов недвижимости наложен арест.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено. Прокурор утвердил обвинительное заключение, материалы дела направлены в суд.