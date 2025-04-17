Четверг, 17 Апреля 2025 11:38

АрмИнфо. Результаты аттестации военнослужащих вооруженных сил Армении не могут не вызывать тревогу. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

По его словам, в настоящее время в парламенте страны идут обсуждения по докладу о выполнении в 2024 году правительственной программы на 2021-2026г.г., в ходе которых представители власти хвалят проделанную работу и делают пафосные заявления. "Но когда открываешь отчеты о выполненных работах, то там все наоборот. Возьмем, к примеру, процесс аттестации. По данным Минобороны, порог положительной оценки преодолели 57% военнослужащих, принявших участие в аттестации в 2024 году. В случае со Службой национальной безопасности этот показатель составляет 35%. В полиции из 4063 сотрудников 1031 преодолели положительный порог.

В случае со Спасательной службой в экзамене приняли участие 1805 сотрудников, 496 из которых получили положительную оценку. Хотя показатели Министерства обороны относительно самые высокие, это также неудовлетворительный результат, поскольку по большому счету по физической, профессиональной, строевой и огневой подготовке 43% участников экзамена получили неудовлетворительные результаты, что является тревожным сигналом о большом количестве проблем, о которых я расскажу в другой раз", - отметил депутат.

Он задался вопросом о том, почему власти постоянно говорят реформах, которые якобы направлены на улучшение и на прогресс. "Разве это не ваша работа и не показатель неудачи?", - вопрошает парламентарий.