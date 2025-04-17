Четверг, 17 Апреля 2025 11:20

АрмИнфо. Басист рок-группы System of a Down Шаво Одаджян пожелал смерти Николу Пашиняну за попытки предать забвению факт Геноцида армян.

Одаджян опубликовал в своем Instagram перечеркнутую крест на крест фотографию Никола Пашиняна и написал: "Я плачу, когда вижу, как кто-то стирает историю геноцида, а тот, кто стирает эту историю, заслуживает смерти".

Эту же мысль он повторил в своем сторис, отметив важность озвучивания этой темы.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с армянской общиной Швейцарии поставил под сомнение исторический факт Геноцида армян, и озвучил протурецкие нарративы в этом вопросе. Более того, в МИД Армении заявили, что этот вопрос больше не находится в приоратах внешней политики страны.