Четверг, 17 Апреля 2025 11:15

АрмИнфо. Конституционный суд РА признал соответствующими требованиям Конституции РА положения закона "О конфискации имущества незаконного происхождения". Об этом говорится в сообщении Суда.

В нем подчеркивается, что решение КС было принято накануне на основании обращения не менее одной пятой от общего числа депутатов Национального Собрания Армении. (оппозиционных парламентариев - ред.). В нем подчеркивается, что согласно закону "О конфискации имущества незаконного происхождения" конфискации подлежит имущество, приобретенное после вступления соответствующего должностного лица в должность и имеющее отношение к совершению соответствующего преступления.

Решение КС является окончательным и вступает в силу с момента опубликования.