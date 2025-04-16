Среда, 16 Апреля 2025 17:39

АрмИнфо. В настоящее время Министерством территориального управления и инфраструктур РА ведутся исследования на предмет выявления возможных рисков при разливах рек на севере Армении. Об этом 16 апреля в ходе правительственного часа в Национальном Собрании РА заявил вице-премьер РА Тигран Хачатрян.

По его словам, проект оценки опасностей практически готов, что позволяет надеяться на решение проблемы на заседании правительства в целях урегулирования финансовых вопросов. "Надеюсь, в ходе предстоящих 2-3 недель решения будут найдены", - сказал вице­премьер.

25-26 мая прошлого года на севере Армении произошло наводнение, вызванное обильными осадками, проливным дождем и выходом реки Дебед из берегов, что привело к значительным разрушениям инфраструктуры и гибели четырех человек. Стихия повредила дороги, мосты и железнодорожные пути. Основной удар стихии пришелся на Лорийскую область. На участке автодороги Ванадзор - Алаверди было разрушено около 50 метров дороги, затоплено несколько домов и хозяйственных построек на ж/д станции Айрум. Благодаря усилиям армянских, российских и грузинских железнодорожников работа железной дороги была восстановлена в самые кратчайшие сроки. Также проделана масштабная работа по восстановлению других инфраструктур, а пострадавшие получили содействие из госбюджета страны.