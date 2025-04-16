Среда, 16 Апреля 2025 16:15

АрмИнфо. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян выразил удовлетворение итогами встреч с коллегами из Азербайджана и Турции в Анталье, несмотря на то, что не удалось выйти на какие-то окончательные договоренности.

"Но не могу отрицать, что встречи делают стороны более понятными друг для друга. Что, несомненно, эффективно для общего процесса. Так что контакты оцениваю как положительные", - сообщил Мирзоян на совместной пресс-конференции с главой МИД Словении Таней Файон с 16 апреля в Ереване.

Касаясь требования Азербайджана, в том числе по изменению главного закона Армении, и перспектив подписания в этом ключе мирного соглашения, Мирзоян выразил убеждение, что в первую очередь необходимо понять, насколько искренни опасения Азербайджана в вопросе Конституции Армении.

Мирзоян отметил, что если Баку поступает таким образом для отсрочки подписания мирного договора, это одно, но если опасения искренни, то ситуация иная.

"Конституция Армении не содержит территориальных претензий, что подтверждает прошлогоднее решение КС о соответствии регламента комиссий Армении и Азербайджана о делимитации", - сказал армянский министр, напомнив, что в регламенте имеется отсылка к Алма-атинскому протоколу и положению о существовавших на момент распада СССР границах. Глава МИД Армении считает, что исходя из вышесказанного, это вопрос закрыт.

Вместе с тем, Мирзоян обратил внимание, что у Армении также есть опасения, связанные с содержанием конституции Азербайджана, но в Ереване считают, что если в армянском случае вопрос закрывается, то в их тоже. Это он аргументировал тем, что межгосударственные документы как правило превалируют над внутригосударственным законодательством. "Так что подписание мирного договора самый короткий и эффективный путь рассеять сомнения", - добавил Мирзоян.

Он также напомнил, что идея конституционных реформ появилась в стране несколько лет назад. "То есть, власти Армении рассматривают вопрос изменения Конституции, но вовсе не потому, что считают обоснованными требования Азербайджана", - сказал он.

В свою очередь Файон выразила поддержку Словении мирному процессу между Арменией и Азербайджаном, и призвала как можно раньше подписать мирное соглашение.

Она также коснулась инициативы армянского правительства "Перекресток мира" и заявила, что Словения активно поддерживает эту инициативу.

По мнению словенского министра, это очень важная инициатива, способствующая миру и стабильности в регионе, отвечающая интересам всех региональных участников. Файон добавила, что весь ЕС содействует инициативе.