Среда, 16 Апреля 2025 16:08

АрмИнфо. В своих заявлениях премьер- министр Армении Никол Пашинян постоянно прибегает к различного рода уловкам. Об этом 16 апреля журналистам заявил руководитель оппозиционной парламентской фракции "Честь имею" Айк Мамиджанян.

"Вначале следуют утверждения, что мы ни в коем случае не принимаем требования Баку, потом эти утверждения меняются на может быть и примем, теперь, говорится о возможности применения, и в конечном итоге, все это найдет свое отражение в тексте мирного договора. Между тем, единственной опасностью для существования Республики Армения является сохранение власти Никола Пашиняна", - заметил оппозиционер, добавив, что требования Баку - это не требования Азербайджана, а мания Никола Пашиняна.

Мамиджанян подчеркнул, что действующий глава правительства хочет войти в историю, как основатель Четвертой республики. "Хочу со всей серьезностью успокоить его: он уже вошел в историю как предатель", - отметил депутат НС .