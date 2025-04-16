Среда, 16 Апреля 2025 16:06

АрмИнфо. Карабахское движение в Армении не будет продолжено. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 16 апреляв беседе с журналистами, отвечая на вопрос относительно заявлений оппозиции и третьего президента Сержа Саргсяна о том, что карабахская страница не закрыта, и данный вопрос должен быть возвращен в политическую повестку.

<Я ответил на эти заявления еще до того, как они были сделаны, и сказал, что карабахское движение не будет продолжено в Армении>, - добавил Пашинян.

Он также прокомментировал заявление Сержа Саргсяна о том, что власть в республике была захвачена. <Пусть Серж Саргсян посмотрит, что он говорил в то время>, - заключил глава Правительства.

Коснувшись процесса делимитации и обеспокоенности о том, что процесс не дойдет до оккупированных азербайджанскими ВС участков, Пашинян заявил, что он не согласен с тем, что процесс зашел в тупик. Он заверил, что власти РА будут последовательно продвигаться вперед в этом направлении.

<Мы передали Азербайджану письменные предложения, касающиеся логики и конкретного направления продолжения процесса. Сейчас ждем их ответа>, - отметил он. Предложения касаются как логики делимитации, так и конкретных участков, где предлагается продолжить работы. Согласно предварительной договоррнности, стороны планируют двигаться с севера на юг - от точки соприкосновения границ Армении, Азербайджана и Грузии в сторону иранской границы. Армянская сторона указала, на каком участке можно начать следующий этап.

Армения также не получила ответа Азербайджана на инициативу о разблокировании коммуникаций. При этом, добавил премьер, любой проект при реализации имеет определенные нюансы и тонкости, и над ними нужно работать.

<В рамках проекта <Перекресток мира> мы зафиксировали, что готовы упростить процедуры, сохранив 4 основных принципа: территориальная целостность, суверенитет, юрисдикция, взаимность. Сейчас, на данном этапе, мы предлагаем открыть железнодорожное сообщение, в частности, по линии Горадиз-Ерасх, и осуществлять грузоперевозки из Азербайджана в Азербайджан через территорию Армении, а из Армении в Армению через территорию Азербайджана>, - сказал Пашинян.

Он отметил, что Баку обвиняет в том, что Ереван не предлагает решений, из-за чего они готовы использовать иранский маршрут. <Это означает, что маршрут и условия Ирана для них приемлемы. Чтобы в этом контексте все было ясно, мы говорим, что готовы предоставить те же условия, на которых Азербайджан проходит через территорию Исламской Республики Иран в случае прохода через территорию Республики Армения. Таким образом, мы показываем, что представление о том, что предлагаемые нами условия могут быть неприемлемы для Азербайджана, не соответствует действительности. Если то же самое условие приемлемо для транзита через территорию Ирана, почему оно должно быть неприемлемым для транзита через территорию Армении?> - вопросил премьер- министр.

При этом, по его словам, он не знает, что подразумевают утверждения Баку о необходимости <беспрепятственного проезда>. <А не знаю, что они понимают под этим. Мы говорим о своих принципах, и в рамках этих принципов готов идти на определенное упрощение (транзитных процедур)>, - указал Никол Пашинян.