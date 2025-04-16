Среда, 16 Апреля 2025 14:09

АрмИнфо. После длительного перерыва вновь открылась постоянная экспозиция Национальной галереи Армении. В открывшихся 55 постоянных экспозиционных залах Национальной галереи представлены живописные и графические работы, шедевры и скульптуры выдающихся деятелей армянского изобразительного искусства.

Экспозиция состоит из работ таких выдающихся деятелей изобразительного искусства Армении как Акоп Овнатанян, Ованес Айвазовский, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян, Акоп Коджоян, Георгий Якулов, Мартирос Сарьян, Минас Аветисян и другие.

В постоянной экспозиции заняли свое почетное место видные представители итальянского Возрождения и Барокко: Тинторетто, Донателло, Гарофало, Бернардо Строцци, Гверчино, а также художники французской Барбизонской школы: Теодор Руссо, Диас де ла Пенья. Представлены шедевры реализма Гюстава Курбе, мастеров русского авангарда Василия Кандинского, Марка Шагала, Роберта Фалька и других.

В постоянной экспозиции - уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, образцы эксклюзивной мебели, посуда, ювелирные изделия, оружие, большинство из которых экспонируются впервые.