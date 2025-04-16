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АрмИнфо. После длительного перерыва вновь открылась постоянная экспозиция Национальной галереи Армении. В открывшихся 55 постоянных экспозиционных залах Национальной галереи представлены живописные и графические работы, шедевры и скульптуры выдающихся деятелей армянского изобразительного искусства.
Экспозиция состоит из работ таких выдающихся деятелей изобразительного искусства Армении как Акоп Овнатанян, Ованес Айвазовский, Вардгес Суренянц, Егише Тадевосян, Акоп Коджоян, Георгий Якулов, Мартирос Сарьян, Минас Аветисян и другие.
В постоянной экспозиции заняли свое почетное место видные представители итальянского Возрождения и Барокко: Тинторетто, Донателло, Гарофало, Бернардо Строцци, Гверчино, а также художники французской Барбизонской школы: Теодор Руссо, Диас де ла Пенья. Представлены шедевры реализма Гюстава Курбе, мастеров русского авангарда Василия Кандинского, Марка Шагала, Роберта Фалька и других.
В постоянной экспозиции - уникальные произведения декоративно-прикладного искусства, образцы эксклюзивной мебели, посуда, ювелирные изделия, оружие, большинство из которых экспонируются впервые.
|IDBank присоединился к Ассоциации банков Центральной и Восточной Европы (BACEE): Официальное соглашение о членстве подписано в Будапеште
|После длительного перерыва вновь открылась постоянная экспозиция Национальной галереи Армении
|Армен Григорян принял участие в дискуссии "Перекресток мира", организованной Rasmussen Global Group в Брюсселе
|В новой Конституции страны не должно быть ссылки на Декларацию о независимости, убежден Пашинян
|Пашинян о выборах в Гюмри: работа правительства предусматривает и взаимодействие с местными органами самоуправления
|Пашинян ответил на обеспокоенность Баку по поводу роспуска МГ ОБСЕ и преамбулы Конституции Армении
|В Ереване 18-19 апреля пройдут Дни культуры Республики Казахстан в Республике Армения
|Замглавы Минюста Армении обсудил с представителями СЕ процесс конституционных реформ
|МВД РА намерено провести новый тендер по выбору поставщика камер видеонаблюдения - министр
|Никол Пашинян посетил административный комплекс недавно построенного Центра патрульной службы и оперативного управления МВД
|Вардан Гукасян избран мэром Гюмри
|Национальное Собрание Армении проведет внеочередное заседание
|В ближайшее время правительство Армении утвердит новую стратегию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - министр
|Глава МВД Армении: Зафиксирован рост общественного доверия к работе полиции
|Одной из целей реформ системы МВД является идея о том, что полицейский должен стать помощником гражданина - министр
|Посол Франции в Азербайджане призвала освободить армянских пленных
|В Гюмри началось первое заседание совета старейшин: правящий "ГД" его бойкотирует и требует новые выборы
|Парламент Арцаха внес изменения в Конституцию республики
|Власти Армении хотят внести изменения в порядок аттестации учителей - глава МОНКС
|Таня Файон подтвердила поддержку Словенией усилий, направленных на мир и стабильность на Южном Кавказ
|Пашинян провел заседание правящей партии
|Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с главой офиса вице-президента Еврокомиссии
|В Токио прошли переговоры между Президентом Туркменистана и Премьер-министром Японии
|Главы МИД Армении и Франции провели телефонную беседу
|Правительство Армении планирует продлить на 2 месяца госпрограмму помощи арцахцам
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Делегация Северо-Кавказского федерального университета России провела переговоры в Национальной академии наук Армении
|Защита экс-командующего Армией обороны Арцаха обжаловала приговор суда первой инстанции
|Прокуратура дала ход сообщению о разжигании ненависти к беженцам из Арцаха
|Президент Грузии находится с официальным визитом в Азербайджане
|Спикер НС: День Победы является праздником и армянского народа
|Симонян: третий президент РА до сих пор не понял, что партию "Гражданский договор" к власти привел народ
|Фонд "Татоян" опубликовал очередной доклад с доказательствами этнических чисток, совершённых Азербайджаном в Арцахе
|"Гражданский договор" в Совете старейшин Гюмри выступит с заявлением, в котором представит свою позицию об участии в работе Совета - Симонян
|Обвиняемый по делу о подкупе избирателей в пользу <Честь имею> приговорен к тюремному сроку
|Представители международной программы IDEA намерены начать сотрудничество с ЦИК Армении
|В Национальном Собрании Армении должна быть комиссия по этике - спикер НС
|Секретарь Совбеза Армении провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам обороны в Брюсселе
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|Ереван и Лион подписали меморандум о сотрудничестве
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|Омбудсмен Арцаха: Правительство Армении лишило арцахское население армянского гражданства
|С 2018 года на содействие Арцаху и арцахцам выделено $1,3 млрд.: Премьер РА
|Мирзоян провел совещание с послами Армении в странах Европы и Северной Америки
|Омбудсмен Арцаха: Игнорирование прав арцахцев не приведет Армению к миру с Азербайджаном
|Армения и Иран выступили за дальнейшее расширение диалога на экспертном уровне
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|Глава МИД Словении посетит Армению
|Сотрудники КГД выявили крупную партию гашиша общим весом в 85 кг
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|Пашинян задумался над созданием в Армении суда присяжных
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